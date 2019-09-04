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中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？

2019-09-04 10:30聯合新聞網 綜合報導

台中市社會局玩創意拍影片宣傳敬老卡，但讓長者滑下跑步機引發爭議。圖擷自台中市政府...
台中市社會局玩創意拍影片宣傳敬老卡，但讓長者滑下跑步機引發爭議。圖擷自台中市政府社會局
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台中市社會局上個月20日在臉書上傳新影片，宣傳持敬老愛心卡到國民運動中心享有優惠，但宣傳影片卻飽受爭議。影片中四位年長者從跑步機上滑下來，完全沒有扶手等補助，讓網友看了為老人擔心，更有醫生質疑社會局是「腦袋裝水泥」。

台中市社會局上傳的影片，影片開頭寫道：「大哥大姐們今天運動了嗎？」，接下來四位長者站在跑步機上，依序從跑步機上橫著滑下來，旁邊沒有任何東西可以攙扶，也沒有任何防護措施。當中一名婦人滑下來時重心不穩晃了一下，而最後一位男性則從跑步機上跳下來。

台中市社會局玩創意拍影片宣傳敬老卡，但讓長者滑下跑步機引發爭議。圖擷自台中市政府...
台中市社會局玩創意拍影片宣傳敬老卡，但讓長者滑下跑步機引發爭議。圖擷自台中市政府社會局
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據《自由時報》報導，社會局大玩創意，為的是宣傳敬老愛心卡在國民運動中心享有優惠，但網友看完卻大驚「是請老人做特技表演嗎？」、家醫科醫師張啟中也質疑社會局根本是在做「反宣傳」，直言社會局的人是「阿達嘛孔固力」腦袋灌水泥。

張啟中受訪時表示，跌倒是65歲以上老人意外死亡主因，老人家常有肌少症、骨質疏鬆等問題，根本摔不得。跑步機速度又難控制，社會局還拍攝這種危險動作。一旦發生意外，政府要負責嗎？

台中市社會局則回應，影片採有趣有噱頭的方式吸引大家目光，主要是宣導長者多使用敬老愛心卡，鼓勵長者多使用國民運動中心運動。社會局也請運動局要求運動中心注意長者使用安全，大家的意見社會局也已經接收到了。

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