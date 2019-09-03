「更保之愛、醫護相伴」 幫助罹病更生人就醫

2019-09-03 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



中秋月圓人團圓，台灣更生保護會臺中分會結合社會資源辦理「中秋送愛逗陣行」中秋節關懷活動，今天分送清寒更生人家庭中秋月餅、柚子禮盒及愛心食物包，幫助60個清寒更生家庭度過中秋佳節。

台中更保主任委員王錦賜最近發現部分更生家庭連看病的掛號費、部分負擔可能都有問題，看病都猶豫不決，今年特別提供「更保之愛、醫護相伴」，已募款5萬元，幫助罹病清寒更生人就醫。

普安開發股份有限公司董事長廖學從，聽王錦賜提到少數更生人，雖有健保，但看醫生都要斤斤計較掛號費、部分負擔，最後病就拖著，立即捐贈現金5萬元，更保立即推出「更保之愛，醫護相伴」，已 有幾位更生人有病在身，台中分會已向醫院照會，累計掛號費及部分

負擔達5千元，該會就來完帳，幫助罹病清寒更生人順利就醫。

「中秋送愛逗陣行」愛心活動，今天上午在中檢為民服務中心前，由檢察長陳宏達、更保台中分會主任委員王錦賜、台中市紅十字會副總幹事陳麗惠、7-11新勤益門市委員李麗疏、台中市南屯區豐樂里龍山寺委員張榮維、普安開發股份有限公司董事長廖學從共同啟動此愛心善舉。