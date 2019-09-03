親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣為何買M1戰車？ 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

「更保之愛、醫護相伴」 幫助罹病更生人就醫

2019-09-03 19:25聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

中秋月圓人團圓，台灣更生保護會臺中分會結合社會資源辦理「中秋送愛逗陣行」中秋節關懷活動，今天分送清寒更生人家庭中秋月餅、柚子禮盒及愛心食物包，幫助60個清寒更生家庭度過中秋佳節。

台中更保主任委員王錦賜最近發現部分更生家庭連看病的掛號費、部分負擔可能都有問題，看病都猶豫不決，今年特別提供「更保之愛、醫護相伴」，已募款5萬元，幫助罹病清寒更生人就醫。

普安開發股份有限公司董事長廖學從，聽王錦賜提到少數更生人，雖有健保，但看醫生都要斤斤計較掛號費、部分負擔，最後病就拖著，立即捐贈現金5萬元，更保立即推出「更保之愛，醫護相伴」，已 有幾位更生人有病在身，台中分會已向醫院照會，累計掛號費及部分

負擔達5千元，該會就來完帳，幫助罹病清寒更生人順利就醫。

「中秋送愛逗陣行」愛心活動，今天上午在中檢為民服務中心前，由檢察長陳宏達、更保台中分會主任委員王錦賜、台中市紅十字會副總幹事陳麗惠、7-11新勤益門市委員李麗疏、台中市南屯區豐樂里龍山寺委員張榮維、普安開發股份有限公司董事長廖學從共同啟動此愛心善舉。

王錦賜說，此次關懷活動共計募集由7-11新勤益門市提供月餅50盒﹔中市南屯區豐樂里龍山寺提供白米、油、麵條、泡麵、罐頭等每包價值新台幣2000元愛心食物包共計60袋﹔結合台中地檢署緩起訴處分金，致贈柚子禮盒、肉鬆及豬肉條禮盒，幫助清寒更生家庭度過中秋佳節。

台灣更生保護會台中分會結合社會資源辦理「中秋送愛逗陣行」中秋節關懷活動，今天分送...
台灣更生保護會台中分會結合社會資源辦理「中秋送愛逗陣行」中秋節關懷活動，今天分送清寒更生人家庭中秋月餅、柚子禮盒及愛心食物包，幫助60個清寒更生家庭度過中秋佳節。圖／更保台中分會提供
分享

中秋節更生人愛心

相關新聞

苦等自來水一輩子 國姓福龜供水延管爭議總算落幕

2019-09-03 17:30

紙風車重回台中場次確定 洪慈庸宣布4場次

2019-09-03 16:09

台中青年委員9月上任？ 綠議員批迄今無下文

2019-09-03 15:18

台中「燙金」測速照相桿出爐 前三名都是老面孔

2019-09-03 12:27

超幸福！清潔隊出勤前有熱飯菜 資收所得抽成當獎金

2019-09-03 07:42

建物設公益設施 中市擬提高獎勵

2019-09-02 23:00

杜絕禽流感靠補助撲殺費？彰化業者：應落實設備改善

2019-09-02 22:46

吳鴻基「乾淨」養鴨 獲全國模範農民

2019-09-02 22:45

減輕消防員心理壓力 他研發新型遺體袋

2019-09-02 22:42

溫馨巴士限制多 南投善團求助縣府

2019-09-02 22:39

茶葉觀光工廠「HOHOCHA喝喝茶」 進駐日月潭

2019-09-02 22:18

彰化4校國際巧固球賽奪五冠 縣長嘉勉

2019-09-02 21:33

審計新村打造者吳宗穎 中秋在台中歌劇院辦市集

2019-09-02 19:21

搖滾台中9月7日、8日開唱 重量級樂團一次看個夠

2019-09-02 18:09

彰化新農業處長邱奕志 從學界進公部門欲推智慧農業

2019-09-02 18:08

日月潭泳渡落幕 200志工清百公斤垃圾

2019-09-02 17:45

中市環保局推校園淨化空氣綠牆 今年有9所學校設綠牆

2019-09-02 17:13

3名交換生到僑泰 每周8小時的語言學習

2019-09-02 16:00

台中大慶夜市噪音大交通差 市府：不排除取消部分許可

2019-09-02 15:30

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

禽流感疫情夏季仍延燒 彰縣撲殺補償今年預計逾千萬

2019-09-02 18:42
看更多

熱門文章

獨／高雄大八飯店歇業2月 聯上集團預計9月10日接手

2019-09-03 00:19

嘉義市實施清道專案 用路人叫好、攤販擔憂

2019-09-02 20:47

新營共產天后宮掛五星旗 鄉民怒：這裡是台灣！

2019-09-03 14:17

急開車門釀禍3年萬餘人受傷 他發明兩段式安全車門獲專利

2019-09-03 17:28

「有魅力的城市」日本東京電視台介紹台南 首播專題報導

2019-09-03 12:22

新北租屋補助今開始受理 單身青年最高補助3200元

2019-09-02 20:46

確定了！掛五星旗新營共產天后宮 南市府認定是違建

2019-09-03 16:46

嘉義市副市長終於要來了 前立委陳淑慧接任

2019-09-03 16:27

台中「燙金」測速照相桿出爐 前三名都是老面孔

2019-09-03 12:27

新北本月10日前多處施工 供水恐受影響

2019-09-03 11:40

超幸福！清潔隊出勤前有熱飯菜 資收所得抽成當獎金

2019-09-03 07:42

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通估晚上6時搶通

2019-09-03 15:20

新竹工業區將解除限高 未來可像竹科 大樓林立

2019-09-03 11:58

五星共產廟又來了這次在深綠台南 市府：違法就拆

2019-09-03 16:49

板橋百年古蹟「大觀義學」水泥地粗糙 觀光客：好醜

2019-09-03 11:55

影／十三層遺址其實是十八層 他透露真十三層在牡丹

2019-09-03 16:49

一天經手上千包 有她幫忙民眾丟垃圾變輕鬆

2019-09-03 08:00

自強隧道區間測速 超速大減8成

2019-09-02 23:49

南市取締超速大執法 周四啟動

2019-09-02 23:49

明新科大旁新興康樂路易肇事 將增設50公里測速照相桿

2019-09-03 14:57

紙風車重回台中場次確定 洪慈庸宣布4場次

2019-09-03 16:09

加工處高屏2園區6日同步徵才 共釋出481職缺

2019-09-03 09:43

竹縣公道五延伸工研院支線通車 到高鐵僅須10分鐘

2019-09-03 16:09

苗栗YouBike 騎乘人次破百萬

2019-09-02 23:36

太平山平日公車低碳方便受歡迎 增停「三星一站」

2019-09-02 21:12

瑞穗舞鶴公主特調 推清爽蜜柚咖啡

2019-09-03 07:56

裝潢1年被白蟻啃光 木工獲判免賠

2019-09-03 00:00

大八飯店停業 消保會籲業者趕快出面解決退費問題

2019-09-03 11:49

基隆瑞芳貢寮明起23小時2萬戶停水 今晚記得儲水

2019-09-03 19:51

影／為了迎媽祖 宜蘭縣府主管下海跳恰恰笑料百出

2019-09-03 14:02

茶葉觀光工廠「HOHOCHA喝喝茶」 進駐日月潭

2019-09-02 22:18

大八原址進駐新餐飲 聯上集團：不會概括承受消費糾紛

2019-09-03 18:30

慶祝93軍人節 百歲榮民抹流淚：那段過往不敢想

2019-09-03 11:28

嘉縣第一家非營利幼兒園本月中開學 稻江得標承辦

2019-09-03 11:23

明年 嘉市國中小班班有冷氣

2019-09-02 23:38

影／水流東柚茶之鄉 好生態黃裳鳳蝶也來

2019-09-03 15:25

明起3天 大一新生免費搭淡海輕軌

2019-09-02 23:56

翻轉二手衣展創意 香港媳婦巧手創造新時尚

2019-09-03 08:53

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

KIMIKO將直播教基隆市民如何瘦 還有5校可免費游4天

2019-09-03 14:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top