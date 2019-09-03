風電廠商薪資只有三萬？原來是誤會一場

2019-09-03 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣政府將舉辦的就業博覽會，竟傳出風電開發商沃旭能源招募人才提供的薪資竟只有2萬多、3萬多，引起網友撻伐，彰化縣府與沃旭今天澄清是勞工處人員誤植薪資，薪資都有4萬元以上，而此次參與徵才的5家綠能廠商共釋出48個職缺，薪資都有月薪4萬元以上。

去年中央推動風電開發，當時強調風電將會創造2萬個就業機會，總統蔡英文到彰化也多次強調風電提供的都是6萬元以上的高薪綠領工作機會，並會建構在地產業鏈，培養技術人才。

但9月7日將在員林國小舉辦的就業博覽會，縣府的網路資訊沃旭能源的薪資竟登錄只有2萬3500元到3萬4500元，被網友在PPT站熱議，有人批「這薪水也太侮辱台灣人了吧?」「說好的6萬薪資呢?」。

彰化縣政府勞工處澄清表示，是縣府人員操作電腦有誤，才會寫錯沃旭能源職缺薪資級距，已做更正，此次共有5家綠能廠商共釋出48個職缺，月薪都在4萬元以上，包括有環安衛經理、專案協調經理、採購經理、運維設備建造工程經理、文件管理師、專案協調經理等職缺。

沃旭能源也在臉書發文，將提供近40個職缺，保證薪水都在4萬以上，歡迎北漂族返鄉工作，成為綠能人才。

沃旭能源彰化辦公室主任李立偉表示，目前沃旭在台灣的員工超過70名 台籍超過40名，此次招募的人才未來會在彰化、台中、高雄等地區任職，10月7日也將在台中市政府廣場的風能就業博覽會設攤招募人才。