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台灣為何買M1戰車？ 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

風電廠商薪資只有三萬？原來是誤會一場

2019-09-03 19:20聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣政府將舉辦的就業博覽會，竟傳出風電開發商沃旭能源招募人才提供的薪資竟只有2萬多、3萬多，引起網友撻伐，彰化縣府與沃旭今天澄清是勞工處人員誤植薪資，薪資都有4萬元以上，而此次參與徵才的5家綠能廠商共釋出48個職缺，薪資都有月薪4萬元以上。

去年中央推動風電開發，當時強調風電將會創造2萬個就業機會，總統蔡英文到彰化也多次強調風電提供的都是6萬元以上的高薪綠領工作機會，並會建構在地產業鏈，培養技術人才。

但9月7日將在員林國小舉辦的就業博覽會，縣府的網路資訊沃旭能源的薪資竟登錄只有2萬3500元到3萬4500元，被網友在PPT站熱議，有人批「這薪水也太侮辱台灣人了吧?」「說好的6萬薪資呢?」。

彰化縣政府勞工處澄清表示，是縣府人員操作電腦有誤，才會寫錯沃旭能源職缺薪資級距，已做更正，此次共有5家綠能廠商共釋出48個職缺，月薪都在4萬元以上，包括有環安衛經理、專案協調經理、採購經理、運維設備建造工程經理、文件管理師、專案協調經理等職缺。

沃旭能源也在臉書發文，將提供近40個職缺，保證薪水都在4萬以上，歡迎北漂族返鄉工作，成為綠能人才。

沃旭能源彰化辦公室主任李立偉表示，目前沃旭在台灣的員工超過70名 台籍超過40名，此次招募的人才未來會在彰化、台中、高雄等地區任職，10月7日也將在台中市政府廣場的風能就業博覽會設攤招募人才。

李立偉說，沃旭能源為了紮根綠能人才，也與大葉大學合作推動離岸風電學徒制，9月底沃旭能源運維團隊將進駐大葉大學，舉辦為期兩天的工作坊，分享風場運維及環安衛專業知識，並捐贈價值超過300萬的教學用風機機艙給大葉大學。

丹麥離岸風電開發商沃旭能源希望在彰化外海建造台灣規模最大的離岸風場。圖／翻攝自沃...
丹麥離岸風電開發商沃旭能源希望在彰化外海建造台灣規模最大的離岸風場。圖／翻攝自沃旭臉書
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彰化縣政府將舉辦的就業博覽會，竟傳出風電開發商沃旭能源招募人才提供的薪資竟只有2...
彰化縣政府將舉辦的就業博覽會，竟傳出風電開發商沃旭能源招募人才提供的薪資竟只有2萬多、3萬多，引起網友撻伐，沃旭也在臉書貼出澄清是縣府勞工處人員誤植薪資，此次徵才薪資都有4萬元以上。圖／翻攝自沃旭臉書
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薪資

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