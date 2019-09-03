愛心主廚出任務 帶偏鄉學童辦桌蔬菜吃光光

2019-09-03 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



康善基金會執行長、弘光科大的兼任老師閻靜玉今天說，去年基金會與弘光科技大學合作在南投縣信義鄉推出偏鄉食育2.0計畫，發現當地民眾在餐會上，肉吃光光，剩下一堆蔬菜，今年暑假舉辦親子健康夏令營，邀請台中市知名餐廳膳馨民間創作料理團隊，帶領30名偏鄉孩子「辦桌」，邀請家長品嘗，透過家庭教育，讓大人、孩子都開心把蔬菜吃光光。

康善基金會董事長、台中榮總副院長張繼森說，過去台中市二成五學童因每日蔬菜攝取不到半碗，出現便祕等問題，十年前推出「便當超人」兒童劇巡迴全國各小學演出，教導小朋友均衡飲食、避免內藏高油、高鈉、高糖的食物。還有一名孩子看完便當超人，願意喝無糖豆漿，家長因此來信感謝。

閻靜玉說，去年偏鄉食育2.0計畫舉辦親子餐會，民眾將肉類食物挑光，只剩下蔬菜，今年續辦親子夏令營，透過課程介紹蔬果，動手做變成營養午餐，原本許多孩子不敢吃的甜椒，在營養系學生的精心烹調下，立刻成為搶手貨，也安排食物拓印課程，讓學童發揮創意，製做卡片送給隊輔姐姐，也加深了對蔬果的認識。

閻靜玉指出，家長的飲食行為會影響孩子，為了說服家長把菜吃光光，今年情商台中市知名餐廳膳馨民間創意料理團隊到信義鄉，帶領孩子做菜，並邀請父母品嘗。

膳馨民間料理團隊主廚鄭乃綱說，每年都會到台灣偏鄉以當地食材和孩子們一起做菜，今年的經驗很特別，其中蕭主廚家鄉在信義鄉，當天提供蕭父栽種的食材，孩子們親手做的愛心特餐獻給家人，家長因為愛，把蔬菜吃光光。

表／家長謹守4不2要

●不責罵， 父母不要用罵的、用逼的要孩子吃蔬菜

●不挑食， 父母應以身作則，當孩子榜樣

●不隱藏， 不要把孩子不愛吃的蔬菜剁碎藏在肉裡

●不OK， 不要用玩3C產品、零食、飲料當交換條件

●要樂趣， 獎勵孩子介紹或認識料理中的蔬菜氣味、特性

●要動手做， 讓孩子計算熱量、設計菜單，來場親子烹飪

資料來源／康善基金會