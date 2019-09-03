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愛心主廚出任務 帶偏鄉學童辦桌蔬菜吃光光

2019-09-03 18:32聯合報 記者趙容萱╱即時報導

康善基金會執行長、弘光科大的兼任老師閻靜玉今天說，去年基金會與弘光科技大學合作在南投縣信義鄉推出偏鄉食育2.0計畫，發現當地民眾在餐會上，肉吃光光，剩下一堆蔬菜，今年暑假舉辦親子健康夏令營，邀請台中市知名餐廳膳馨民間創作料理團隊，帶領30名偏鄉孩子「辦桌」，邀請家長品嘗，透過家庭教育，讓大人、孩子都開心把蔬菜吃光光。

康善基金會董事長、台中榮總副院長張繼森說，過去台中市二成五學童因每日蔬菜攝取不到半碗，出現便祕等問題，十年前推出「便當超人」兒童劇巡迴全國各小學演出，教導小朋友均衡飲食、避免內藏高油、高鈉、高糖的食物。還有一名孩子看完便當超人，願意喝無糖豆漿，家長因此來信感謝。

閻靜玉說，去年偏鄉食育2.0計畫舉辦親子餐會，民眾將肉類食物挑光，只剩下蔬菜，今年續辦親子夏令營，透過課程介紹蔬果，動手做變成營養午餐，原本許多孩子不敢吃的甜椒，在營養系學生的精心烹調下，立刻成為搶手貨，也安排食物拓印課程，讓學童發揮創意，製做卡片送給隊輔姐姐，也加深了對蔬果的認識。

閻靜玉指出，家長的飲食行為會影響孩子，為了說服家長把菜吃光光，今年情商台中市知名餐廳膳馨民間創意料理團隊到信義鄉，帶領孩子做菜，並邀請父母品嘗。

膳馨民間料理團隊主廚鄭乃綱說，每年都會到台灣偏鄉以當地食材和孩子們一起做菜，今年的經驗很特別，其中蕭主廚家鄉在信義鄉，當天提供蕭父栽種的食材，孩子們親手做的愛心特餐獻給家人，家長因為愛，把蔬菜吃光光。

表／家長謹守4不2要

●不責罵， 父母不要用罵的、用逼的要孩子吃蔬菜

●不挑食， 父母應以身作則，當孩子榜樣

●不隱藏， 不要把孩子不愛吃的蔬菜剁碎藏在肉裡

●不OK， 不要用玩3C產品、零食、飲料當交換條件

●要樂趣， 獎勵孩子介紹或認識料理中的蔬菜氣味、特性

●要動手做， 讓孩子計算熱量、設計菜單，來場親子烹飪

資料來源／康善基金會                            

製表／趙容萱

信義鄉親子健康夏令營食物拓印課程，讓學童發揮創意，製做卡片送給隊輔姐姐，也加深了...
信義鄉親子健康夏令營食物拓印課程，讓學童發揮創意，製做卡片送給隊輔姐姐，也加深了對蔬果的認識。。圖／康善基金會提供
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信義鄉親子健康夏令營由台中市知名餐廳膳馨民間創作料理團隊帶領偏鄉孩子「辦桌」，邀...
信義鄉親子健康夏令營由台中市知名餐廳膳馨民間創作料理團隊帶領偏鄉孩子「辦桌」，邀請家長品嘗，親子開心把蔬菜吃光光。圖／康善基金會提供
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信義鄉親子健康夏令營由台中市知名餐廳膳馨民間創作料理團隊帶領偏鄉孩子「辦桌」，邀...
信義鄉親子健康夏令營由台中市知名餐廳膳馨民間創作料理團隊帶領偏鄉孩子「辦桌」，邀請家長品嘗，親子開心把蔬菜吃光光。圖／康善基金會提供
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信義鄉親子健康夏令營由台中市知名餐廳膳馨民間創作料理團隊帶領偏鄉孩子「辦桌」，邀請家長品嘗，親子開心把蔬菜吃光光。圖／康善基金會提供
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信義鄉親子健康夏令營由台中市知名餐廳膳馨民間創作料理團隊帶領偏鄉孩子「辦桌」，邀請家長品嘗，親子開心把蔬菜吃光光。圖／康善基金會提供
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親子偏鄉台中市

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