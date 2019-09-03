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中秋節連假 臺中關進出口貨物和郵包服務不打烊

2019-09-03 17:31聯合報 記者游振昇╱即時報導

財政部關務署台中關為維持中秋節連續假期期間(108年9月13至15日)旅客、進出口貨物、郵包及運輸工具通關順暢，採下列通關服務措施：

9月12日（連續假期前一天）一般進出口(含保稅)通關案件，除特殊案件外，全部於當日處理完畢；連續假期期間如需辦理通關者，無需事先提出申請，台中關於每天上午8點30分至下午4點30分，主動派員辦理進出口貨物通關業務，期間視同正常辦公時間，免徵收特別驗貨費及特別監視費。

儀檢作業配合櫃場作業日期派員值勤，值勤時間為上午8點至下午4點；郵包作業配合郵局作業時間於9月15日派員值勤；入出境旅客行李、船舶及飛機依據航次時間通關。

台中關各通關單位服務電話：

業務一組進口一課:(04)26565101分機223、驗貨課:(04)26565101分機 202、臺中郵務股：(04)23015110分機589。 業務二組出口業務課:(04)26565101分機114、麥寮業務課：(05)6812061。 保稅組保稅業務課:(04)26565101分機370、中科業務課:(04)25602706分機51。稽查組巡緝課：(04)26565101分機149、檢查課:(04)26155098。機動儀檢組儀器檢查課：(04)26571721、機動巡查課：(04)26582500分機110。中秋節連續假期期間處理緊急業務及聯繫單一窗口電話號碼：(04)26573089。

台中關在中秋節連假期間，進出口貨物和郵包不打烊。記者游振昇／攝影
台中關在中秋節連假期間，進出口貨物和郵包不打烊。記者游振昇／攝影
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連續假期中秋節業配

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