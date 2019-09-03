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終於要動工！ 員林果菜市場周邊道路要拓寬了

2019-09-03 17:29聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

員林果菜市場周邊道路跨越員林市南平里和新生里，因為道路寬度不足、兩邊沒有側溝排水，嚴重影響果菜市場周邊發展，立法委員陳素月在106年就像內政部營建署爭取計畫經費2億元，要拓寬復興路、惠農路和新生路，但至今仍未動工，不禁讓民眾擔心：「到底有沒有要拓寬？」今天立委陳素月請營建署中區工程處人員到場說明，表示這個計畫案共分成三個部分，其中兩個部分這個月就要發包，保證今年會動工。

當地攤商表示，員林果菜市場周邊道路平常車輛往來多，許多還是噸位大的運菜車，但是進出市場的道路狹小、路面凹凸不平，導致攤商和民眾出入相當危險，希望能拓寬工程能盡早施作，同時加上側溝排水，「否則現在颱風或大雨時，我們都很擔心」。陳素月表示，她爭取到營建署經費補助至今已經2年，希望能盡早發包施工，解決民眾的問題。

營建署中區工程處分隊長翁博彥表示，這周邊道路共分成三標進行，總工程費共2億多元，包括用地取得1億4千多萬元、工程費8400萬元，第一標是復興路，將有572公尺長會拓寬成12公尺道路，第二標為新生路有436公尺長將拓寬成10公尺，另外還會增設2公尺半的單側人行道；以及果菜市場周邊道路含惠農路寬11公尺，共811公尺長將拓寬成12公尺的道路。現在設計圖都已經完成，這個月會有兩案進行決標或發包，今年底以前會開始施工。

立委陳素月（左1）聆聽里長和攤商意見，了解員林果菜市場目前遭遇的問題。記者凌筠婷...
立委陳素月（左1）聆聽里長和攤商意見，了解員林果菜市場目前遭遇的問題。記者凌筠婷／攝影
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員林果菜市場周邊道路狹小路面又不平，附近攤商和民眾出入不便又危險。記者凌筠婷／攝...
員林果菜市場周邊道路狹小路面又不平，附近攤商和民眾出入不便又危險。記者凌筠婷／攝影
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立委陳素月（右1）今天帶著營建署官員到員林果菜市場親自向攤商和里長說明工程進度。...
立委陳素月（右1）今天帶著營建署官員到員林果菜市場親自向攤商和里長說明工程進度。記者凌筠婷／攝影
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