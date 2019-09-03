終於要動工！ 員林果菜市場周邊道路要拓寬了
員林果菜市場周邊道路跨越員林市南平里和新生里，因為道路寬度不足、兩邊沒有側溝排水，嚴重影響果菜市場周邊發展，立法委員陳素月在106年就像內政部營建署爭取計畫經費2億元，要拓寬復興路、惠農路和新生路，但至今仍未動工，不禁讓民眾擔心：「到底有沒有要拓寬？」今天立委陳素月請營建署中區工程處人員到場說明，表示這個計畫案共分成三個部分，其中兩個部分這個月就要發包，保證今年會動工。
當地攤商表示，員林果菜市場周邊道路平常車輛往來多，許多還是噸位大的運菜車，但是進出市場的道路狹小、路面凹凸不平，導致攤商和民眾出入相當危險，希望能拓寬工程能盡早施作，同時加上側溝排水，「否則現在颱風或大雨時，我們都很擔心」。陳素月表示，她爭取到營建署經費補助至今已經2年，希望能盡早發包施工，解決民眾的問題。
營建署中區工程處分隊長翁博彥表示，這周邊道路共分成三標進行，總工程費共2億多元，包括用地取得1億4千多萬元、工程費8400萬元，第一標是復興路，將有572公尺長會拓寬成12公尺道路，第二標為新生路有436公尺長將拓寬成10公尺，另外還會增設2公尺半的單側人行道；以及果菜市場周邊道路含惠農路寬11公尺，共811公尺長將拓寬成12公尺的道路。現在設計圖都已經完成，這個月會有兩案進行決標或發包，今年底以前會開始施工。
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