終於要動工！ 員林果菜市場周邊道路要拓寬了

2019-09-03 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



員林果菜市場周邊道路跨越員林市南平里和新生里，因為道路寬度不足、兩邊沒有側溝排水，嚴重影響果菜市場周邊發展，立法委員陳素月在106年就像內政部營建署爭取計畫經費2億元，要拓寬復興路、惠農路和新生路，但至今仍未動工，不禁讓民眾擔心：「到底有沒有要拓寬？」今天立委陳素月請營建署中區工程處人員到場說明，表示這個計畫案共分成三個部分，其中兩個部分這個月就要發包，保證今年會動工。

當地攤商表示，員林果菜市場周邊道路平常車輛往來多，許多還是噸位大的運菜車，但是進出市場的道路狹小、路面凹凸不平，導致攤商和民眾出入相當危險，希望能拓寬工程能盡早施作，同時加上側溝排水，「否則現在颱風或大雨時，我們都很擔心」。陳素月表示，她爭取到營建署經費補助至今已經2年，希望能盡早發包施工，解決民眾的問題。