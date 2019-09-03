苦等自來水一輩子 國姓福龜供水延管爭議總算落幕

2019-09-03 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣國姓鄉福龜村位居交通要道，當地多數住戶幾十年來卻苦無自來水可用，去年推動供水延管工程卻因產權、路修費「一案兩制」等爭議，延宕至今，經地方積極與中央協調，終允已免收，今年10月可望完工。

國姓公所指出，福龜村周邊有國道三號國姓交流道、台14線中潭公路、國姓驛站、橋聳雲天等，是交通要道也是觀光熱區，但當地數十年來都沒有自來水，長期仰賴山泉水、鑿井抽水等維持民生用水，但水量不穩定，水質更是堪慮。

經立委蔡培慧向中央反映且積極爭取，福龜村第10、11、18鄰無自來水區在去年7月納入供水改善計畫，未料工程施作卻一波三折，先因住戶受限土地權、房屋所有權等法令申請資格不符，之後更因申請戶自付路修費「一案兩制」又卡關。

福龜村長邱昌賢說，原限定有土地權、房屋所有權才能申裝管線，因此61個申請戶逾半沒通過，經公所與自來水公司協調才從寬認定設籍年限並增至52戶，未料設管除上萬元水錶費，還得多負擔3、4萬元修路費用，申請戶多無力負擔。

國姓鄉長丘埔生說，依規定鄉道、縣道和省道都得繳路修費，考量申請戶多為弱勢老農，公所和縣府允已免收，但省道仍要繳變「一案兩制」也不公平，多虧蔡培慧持續與水公司、公路局協商，最後由2單位分配吸收，確認全體免除路修費。

蔡培慧則說，免除路修費後，申請戶負擔金額都不會超過2萬元，而部分申請戶先前已預繳路修費，屆時會依法退還；而整個延管工程預計將在今年10月中旬完工，村民屆時就有自來水可用，福龜的自來水普及率也將從37%提高至45%。