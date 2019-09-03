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台中青年委員9月上任？ 綠議員批迄今無下文

2019-09-03 15:18聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市長盧秀燕上任後，原本推動兩年的青年事務審議委員會轉型為青年事務諮詢委員會，民進黨議員江肇國發現，新的青年委員會原訂9月1日上路，但迄今仍無音訊，顯見市府對青年事務太敷衍。

台中市教育局表示，市府公開徵求青年委員，因暑假期間報名人數不足，才延後到8月中旬截止，9月7日面試，與原本預定的日期不同，但仍會聘足2年任期。

前市長林佳龍任內，首創青年事務審議會，不僅親率局處首長接受質詢，也讓年輕人了解政策形成過程。江肇國說，青年議會運作2年，第3屆任期還未結束，市府就喊卡，傷害年輕人對市府的信任。

江肇國說，市府宣稱要轉型為青年事務諮詢委員會，原訂9月1日青年委員上任，現在已經9月3日，卻還沒看到任何消息；教育局原訂徵集委員的報名截止為7月底，後來又延到8月16日，甚至傳出9月7日才要面試。

江肇國說，市府對青年委員會的時程一延再延，凸顯市府對待青年事務的態度敷衍，也代表年輕人對盧市府的青年政策根本不買單，她呼籲市府要盡快建立與青年溝通的管道。

民進黨議員張家銨說，市府腰斬青年議會，已經引發爭議，新成立的青年委員會也再三拖延，攸關青年未來的就業、創業等政策，也沒有具體規劃與政策，讓人看不到未來願景。

末代青年議會總召林楷庭說，市府無預警廢除青年議會後，後續的青年委員會也沒有下文，到底是找不到人？還是根本就在騙人？市府應該說清楚。

教育局高中職教育科長湯惠玲說，青年委員會原訂任期為9月1日起2年，但7月11日公布徵求青年委員後，因為正值暑假，7月底只有70多人報名，於是延長報名時間到8月16日，收到150多人報名。

教育局表示，目前排定9月7日面試，與原本預定的時間不同，但每位青年委員的任期都會聘足2年；青年委員資格為15到35歲，居住於台中市或在台中就學的青年。

民進黨議員江肇國質疑，市府青年委員會原訂9月1日開始，但迄今仍無下文。市府表示，...
民進黨議員江肇國質疑，市府青年委員會原訂9月1日開始，但迄今仍無下文。市府表示，報名期間正值暑假，因此延長報名期間，青年委員就任期間會往後延，但會聘足2年任期。圖／江肇國提供
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民進黨議員江肇國質疑，市府青年委員會原訂9月1日開始，但迄今仍無下文。市府表示，...
民進黨議員江肇國質疑，市府青年委員會原訂9月1日開始，但迄今仍無下文。市府表示，報名期間正值暑假，因此延長報名期間，青年委員就任期間會往後延，但會聘足2年任期。圖／江肇國提供
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