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超幸福！清潔隊出勤前有熱飯菜 資收所得抽成當獎金

2019-09-03 07:42聯合報 記者賴香珊╱即時報導

清潔隊勤務繁雜，除收垃圾、資源回收、掃街、清水溝等，隊員幾乎全天與垃圾為伍，工作極其辛勞，南投縣草屯鎮公所因此相當重視清潔隊員福利，不僅訂定獎金制度，近期更幫他們打造全新廚房和休息室，出勤前供餐，還設有卡拉OK。

草屯鎮公所指出，資源回收所得是鎮庫收入之一，為鼓勵隊員認真分類增加收入，因此訂定獎金機制，依照每個月資收物所得提撥三成給隊員，所以每月可加薪上千元到數千元不等；另下午出車清運垃圾前，也免費提供便當讓他們吃飽再出勤。

「每天吃便當吃到都怕了！」草屯清潔隊長林炳在說，目前隊上有40多人，多年來都是下午3時30分前上班，而因出車清運垃圾時間橫跨晚餐時間，所以隊上會先叫便當給大家吃，每個人拿到便當後隨便找地方就坐著趕緊扒光便當。

草屯鎮長簡景賢看到隊員每天都吃便當，且沒有固定吃飯的地方，因此決定改善隊員工作環境，且提升其用餐品質；簡說，他之前開過餐廳，知道吃飯的重要性，因此清潔隊搭建廚房和休息室，並雇廚媽來掌廚，讓隊員出勤前有熱飯菜吃。

草屯清潔隊因此從本月起開始免費供餐給隊員，每天由有乙級證照的林姓廚媽現煮4菜1湯，簡景賢今則前往搭夥體驗「隊員餐」，他說，口味不錯且營養均衡，相信之後菜色會愈做愈好；林則說，隊員之後能自行添飯菜，就不用怕吃不飽了。

南投縣草屯鎮公所近期幫清潔隊員打造廚房，出勤前提供熱飯菜，還有休息室設有卡拉OK...
南投縣草屯鎮公所近期幫清潔隊員打造廚房，出勤前提供熱飯菜，還有休息室設有卡拉OK。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮公所近期幫清潔隊員打造全新廚房和休息室，出勤前提供熱飯菜，還免費吃到...
南投縣草屯鎮公所近期幫清潔隊員打造全新廚房和休息室，出勤前提供熱飯菜，還免費吃到飽。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮公所近期幫清潔隊員打造全新廚房和休息室，出勤前提供熱飯菜，還免費吃到...
南投縣草屯鎮公所近期幫清潔隊員打造全新廚房和休息室，出勤前提供熱飯菜，還免費吃到飽。記者賴香珊／攝影
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資源回收清潔隊員

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