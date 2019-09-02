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茶葉觀光工廠「HOHOCHA喝喝茶」 進駐日月潭

2019-09-02 22:18經濟日報 記者宋健生╱即時報導

標榜全台獨創的日月潭紅茶文化主題園區「HOHOCHA喝喝茶」正式開幕營運，這座主題園區占地4公頃，位在南投魚池鄉市中心、往日月潭必經之路上，不但成為日月潭觀光與打卡新地標，也是目前國內最大的茶葉觀光工廠。

「HOHOCHA喝喝茶」為台灣香日月潭紅茶廠旗下品牌，以日系時尚的極簡風格結合在地元素，打造山林間的慢步調生活氛圍，還沒進入館內，就能聞到紅玉茶葉蛋的香氣。

整座園區占地4公頃，包含主題館與觀光茶園、露營區，主題館是一棟三層樓的日式風格建築，一樓戶外空間設有「吃吃蛋-茶葉蛋區」、「經典手搖-手搖飲區」、「打卡牆面」，室內則是ISO 22000認證的全透明化台灣香日月潭紅茶廠。

二樓為主要商品販售區域，設有「熟香茶食-熟食區」、「茶味冰品-冰品區」及「慢活選物迴廊-室內伴手禮區」。

三樓為體驗活動區，以原木桌椅與暖色燈光打造室內品茶的靜謐環境，目前推出免費的奉茶體驗，來訪遊客可品嚐在地紅茶與紅玉茶葉蛋，除了奉茶之外，還有一系列紅茶與茶文化相關的體驗活動。

「HOHOCHA喝喝茶」副總經理王朝偉表示，館內以日月潭紅茶為主軸，將日式茶道風格與台茶文化結合，在山林中塑造文化與時尚結合的紅茶主題館，不論是餐食禮品，或是DIY活動，都與日月潭紅茶息息相關。

一樓的觀光工廠區，從採茶到品管、從原葉挑選到品管分級，都使用最完善的配備，完整展現70年來自產自銷、通過國際認證的製茶專業；同時透過預約免費的專業導覽解說，讓來訪遊客感受茶廠對紅茶的專業與用心，進一步了解日月潭紅茶優勢。

二樓為主要商品販售區域，販售紅茶特色伴手禮，包含茶葉禮盒、茶具、烘焙餅乾等，更可以透過透明天井觀看一樓的工廠製成，戶外長廊則是採用深色木紋與鑄鐵做出山間茶屋的禪意氛圍，最適合一邊在座位區慢慢品茶，一邊欣賞優雅山景。

三樓則為主要體驗活動區，來訪遊客只要人數達5人，就可提前預約各式體驗活動，有體驗製茶樂趣的「揉茶體驗」、還有專業茶師帶領深入品茗了解日月潭五大茶種的「黃金品茗」等。

為讓來訪遊客第一時間感受日月潭紅茶的魅力，「HOHOCHA喝喝茶」推出在google map留下5星評價與留言，即可在一樓經典手搖區兌換罐裝紅茶，另外還享有三樓奉茶區「免費奉茶」，即刻品嚐到1杯紅玉紅茶以及1顆彈嫩入味的紅茶茶葉蛋。

品牌主打的紅玉茶葉蛋從選蛋到完成需要經過四天、燉煮36小時以上，並且使用日月潭紅玉紅茶作為滷汁，透過層層手法，將紅玉紅茶獨特的薄荷香氣與肉桂尾韻滷進茶葉蛋中，讓茶葉蛋不只口感Q彈軟嫩，更增添了日月潭特有的風味。

在體驗活動區，來訪遊客可以參與一系列紅茶與茶文化相關的體驗活動。記者宋健生／攝影
在體驗活動區，來訪遊客可以參與一系列紅茶與茶文化相關的體驗活動。記者宋健生／攝影
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標榜全台獨創的日月潭紅茶文化主題園區「HOHOCHA喝喝茶」正式開幕營運。記者宋...
標榜全台獨創的日月潭紅茶文化主題園區「HOHOCHA喝喝茶」正式開幕營運。記者宋健生／攝影
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負責經營園區的兄弟檔－擔任總經理特助的哥哥王朝信(右)、副總經理王朝偉(左)。記...
負責經營園區的兄弟檔－擔任總經理特助的哥哥王朝信(右)、副總經理王朝偉(左)。記者宋健生／攝影
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位於三樓的奉茶區有「免費奉茶」，到訪遊客可以品嚐到1杯紅玉紅茶以及1顆彈嫩入味的...
位於三樓的奉茶區有「免費奉茶」，到訪遊客可以品嚐到1杯紅玉紅茶以及1顆彈嫩入味的紅茶茶葉蛋。記者宋健生／攝影
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這座主題園區占地4公頃，位在南投魚池鄉市中心、往日月潭必經之路上，不但成為日月潭...
這座主題園區占地4公頃，位在南投魚池鄉市中心、往日月潭必經之路上，不但成為日月潭觀光與打卡新地標，也是目前國內最大的茶葉觀光工廠。記者宋健生／攝影
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