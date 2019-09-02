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彰化4校國際巧固球賽奪五冠 縣長嘉勉

2019-09-02 21:33聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣田尾國小、中正國小、田尾國中及二林高中4校參加8月在新加坡舉行的「年世界青少年巧固球錦標賽」奪下5冠殊榮載譽歸國，彰化縣長王惠美今天邀請冠軍小將到縣長公館餐敘，也感謝教練、隊職員的辛苦訓練，期待繼續為縣爭光，再創佳績。

8月16日至19日在新加坡舉行的「世界青少年巧固球錦標賽」中，田尾國小代表隊由王錦鴻校長率領、張伯維教練指導巫亭諭等10位選手，奪得12歲女子組冠軍；中正國小代表隊由洪清正主任擔任教練指導洪維謙等6位選手，與桃園市建國國小一起奪得12歲男子組冠軍；田尾國中由賴秋香組長及蔡佳惠組長率領代表隊曾敏雅等7位選手參賽，奪得15歲女子組冠軍；二林高中國中部3位選手與桃園市大成國中一起奪得15歲男子組冠軍；二林高中高中部2位選手與桃園市大溪高中一起奪得18歲男子組冠軍。

王惠美說，有運動的孩子專注力較強，特別是大家有世界賽的經驗，不論在反應、敏感度方面都高於一般學生，如果把心力投注在運動和想要的學習上絕對會有不一樣的佳績，而為了出國比賽，校長和老師們也常要籌措經費，縣府會繼續找尋更多企業界來幫忙，讓選手的培訓也能銜接上，讓孩子們能繼續發光發熱。

田尾國小、田尾國中已達到4連霸紀錄、中正國小和二林高中今年也突飛猛進奪冠，達到歷年來最佳出賽成績。

蔡佳惠組長說，田尾國中女子巧固球隊自民國79年成立至今，是國內各大賽事常勝軍，成員多來自田尾國小的巧固球隊，進入國中階段持續進行專業訓練，自2012年起連年在亞洲盃及世界盃榮獲冠軍殊榮，此次最大收穫除奪得冠軍獎盃外，更重要是體驗不同文化和學習各國訓練模式，例如實力最強的新加坡隊，其「防守」策略和面對強敵仍不放棄的態度值得學習，另外歐洲隊伍的熱情和運動精神，也給了小將們很大的啟發。

彰化縣田尾國小、中正國小、田尾國中及二林高中4校參加8月在新加坡舉行的「年世界青...
彰化縣田尾國小、中正國小、田尾國中及二林高中4校參加8月在新加坡舉行的「年世界青少年巧固球錦標賽」奪下5冠殊榮載譽歸國，彰化縣長王惠美今天邀請冠軍小將到縣長公館餐敘，嘉勉小選手們。圖／彰化縣政府提供
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彰化縣田尾國小、中正國小、田尾國中及二林高中4校參加8月在新加坡舉行的「年世界青...
彰化縣田尾國小、中正國小、田尾國中及二林高中4校參加8月在新加坡舉行的「年世界青少年巧固球錦標賽」奪下5冠殊榮載譽歸國，彰化縣長王惠美今天邀請冠軍小將到縣長公館餐敘，嘉勉小選手們。圖／彰化縣政府提供
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