禽流感疫情夏季仍延燒 彰縣撲殺補償今年預計逾千萬

2019-09-02 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



原本好發秋冬的禽流感，現在夏天疫情仍頻繁，彰化是全國養禽場大縣，今年截至目前已有13場感染禽流感，已超過去年全年8場數量，為控制疫情撲殺共約22萬多隻土雞與肉鴨，依照市價估算，彰縣府至少須負擔1千2百萬元撲殺補助。

全國今年累計禽流感案件數達48場，雲林最多，彰化也有13場，其中11場為土雞場、2場肉鴨場，彰化動物防疫所長董孟治說，從2015年開始在台灣爆發的H5N2亞型高病原性禽流感具有耐熱特性，加上夏天禽類沒胃口，營養攝取不足一遇到病毒更沒有抵抗力，養禽戶若對人車沒有確實管制，最容易帶進病毒。

飼料車、運蛋車等車輪縫一卡有糞便、雞鴨毛等，又三天兩頭到各場區，業者不在意消毒管制就有風險，目前中南部仍以運送活體家禽進入北部拍賣，也容易沿途擴散病毒，增加禽流感傳染。

縣內有業者積極防治病毒入侵，原本沒裝大門的禽場設置門禁管制，二林黃姓蛋雞業者也說，早已禁止運送的人車進到雞場內，每星期消毒一次，避免受波及；但也有禽場重複染病，今年6月在大城爆發疫情的土雞場撲殺1萬7千多隻，該場早在2015、2016年兩年的夏季就曾因染禽流感全場撲殺，卻仍未改善。

吳姓蛋鴨農說，有的禽場縱使被撲殺仍有政府補助，甚至有保險，不怕損失，環境監測通過後復養，問題卻一再發生，政府應將補助經費拿來輔導問題業者落實改善設備與習慣，才能有效減少產業風險。