親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

又是新莊！4天前少女遭霸凌 今又出現少年被害

離奇！直線道白天無故衝撞分隔島 重機夫妻雙雙不治

禽流感疫情夏季仍延燒 彰縣撲殺補償今年預計逾千萬

2019-09-02 18:42聯合報 記者林敬家╱即時報導

原本好發秋冬的禽流感，現在夏天疫情仍頻繁，彰化是全國養禽場大縣，今年截至目前已有13場感染禽流感，已超過去年全年8場數量，為控制疫情撲殺共約22萬多隻土雞與肉鴨，依照市價估算，彰縣府至少須負擔1千2百萬元撲殺補助。

全國今年累計禽流感案件數達48場，雲林最多，彰化也有13場，其中11場為土雞場、2場肉鴨場，彰化動物防疫所長董孟治說，從2015年開始在台灣爆發的H5N2亞型高病原性禽流感具有耐熱特性，加上夏天禽類沒胃口，營養攝取不足一遇到病毒更沒有抵抗力，養禽戶若對人車沒有確實管制，最容易帶進病毒。

飼料車、運蛋車等車輪縫一卡有糞便、雞鴨毛等，又三天兩頭到各場區，業者不在意消毒管制就有風險，目前中南部仍以運送活體家禽進入北部拍賣，也容易沿途擴散病毒，增加禽流感傳染。

縣內有業者積極防治病毒入侵，原本沒裝大門的禽場設置門禁管制，二林黃姓蛋雞業者也說，早已禁止運送的人車進到雞場內，每星期消毒一次，避免受波及；但也有禽場重複染病，今年6月在大城爆發疫情的土雞場撲殺1萬7千多隻，該場早在2015、2016年兩年的夏季就曾因染禽流感全場撲殺，卻仍未改善。

吳姓蛋鴨農說，有的禽場縱使被撲殺仍有政府補助，甚至有保險，不怕損失，環境監測通過後復養，問題卻一再發生，政府應將補助經費拿來輔導問題業者落實改善設備與習慣，才能有效減少產業風險。

董孟治說，禽場撲殺補助由中央與地方政府負擔各半，曾有業者未主動提前通報染禽流感，直到禽類被送到屠宰場遭檢驗出染病才通知防疫所，這樣的狀況不能獲得補助；呼籲養禽業者落實場內各項軟硬體生物安全措施，才能維護產業安全。

彰化縣1家土雞場感染禽流感，防疫人員進場撲殺土雞後裝袋清運的情形。圖／彰化縣動防...
彰化縣1家土雞場感染禽流感，防疫人員進場撲殺土雞後裝袋清運的情形。圖／彰化縣動防所提供
分享

禽流感疫情

相關新聞

審計新村打造者吳宗穎 中秋在台中歌劇院辦市集

2019-09-02 19:21

彰化新農業處長邱奕志 從學界進公部門欲推智慧農業

2019-09-02 18:08

搖滾台中9月7日、8日開唱 重量級樂團一次看個夠

2019-09-02 18:09

中市環保局推校園淨化空氣綠牆 今年有9所學校設綠牆

2019-09-02 17:13

台中大慶夜市噪音大交通差 市府：不排除取消部分許可

2019-09-02 15:30

蔡其昌爭取1400萬 補強梧棲第二市場耐震系數

2019-09-02 12:48

彰化工業區道路炸開3公尺深 疑高壓電管線出包

2019-09-02 09:40

彰化支持身障者計畫 成功輔導15人創業

2019-09-01 23:54

保育院辦園遊會 13攤業者送愛 于美人送物資

2019-09-01 23:38

良師帶原鄉童築音樂夢 愛樂實校開學

2019-09-01 23:31

中央補助5.75億 台中4區建停車場

2019-09-01 23:23

7度泳渡日月潭 馬英九比去年慢了31分鐘

2019-09-01 23:14

天候異常 中市農損救助近4億

2019-09-01 23:09

影／扯！草屯午後暴雨 水溝遭堵成湧泉淹住家車泡水

2019-09-01 21:14

清水中山路假日違停民眾到派出所檢舉 網友：110較有效

2019-09-01 18:37

社頭大雨澆不熄熱情 清水岩寺擠滿韓粉

2019-09-01 17:39

一對夫妻、一把琴帶原鄉童逐夢 更催生音樂學校

2019-09-01 17:34

慈濟和犯保協會關心被害人 一被害人柱著助行器感謝

2019-09-01 17:33

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

海祭美背照網友瘋傳跪求正面 真相大白讓人驚了

2019-09-02 11:10

影／扯！草屯午後暴雨 水溝遭堵成湧泉淹住家車泡水

2019-09-01 21:14

竹科塞車怎麼辦？ 騎黃牌重機通勤人口上揚

2019-09-02 11:00

有夠大隻！潮州賽神蝦冠軍「蝦王」長度比男子手臂還長

2019-09-02 07:41

這家牛肉麵店開幕別開生面 連3天免費招待弱勢

2019-09-02 14:45

深入地表5公尺處 就為找三重「天坑」問題所在

2019-09-01 21:12

桃園雙向4線道 內側開放機車通行

2019-09-01 23:00

取締酒駕 桃市交通大執法9天

2019-09-01 23:42

「萌翻了」超可愛豬造型鳳梨酥 消費者：捨不得吃

2019-09-02 12:41

自強隧道區間測速上路 1天抓232輛車超速

2019-09-02 00:41

彰化工業區道路炸開3公尺深 疑高壓電管線出包

2019-09-02 09:40

移除綠鬣蜥 嘉縣不發賞金改找獵捕達人

2019-09-02 10:39

中央補助5.75億 台中4區建停車場

2019-09-01 23:23

大選前三個月 屏東縣警局長葉明潭驚傳中風

2019-09-02 19:20

高溫33度學童有冷氣吹 頭份所會：錢花的值得！

2019-09-02 14:05

高雄前後朝招商千億對零元？ 都發局：勿政治操作

2019-09-02 13:39

請駕駛人管好油門 台南市警方展開取締超速大執法！

2019-09-02 14:01

新北超商咖啡店騎樓禁菸 今首罰11案「板橋最多」

2019-09-01 20:23

高雄今辦經貿園區特貿三招商 罷韓團體批舊案

2019-09-02 10:21

張麗善小內閣異動 環保局長黃士漢上任

2019-09-02 13:22

桃園1期包租代管破千戶 2期上路拚1600戶為無殼族找房

2019-09-02 11:43

考了10小時 環保局清潔隊員術科考試吸上萬考生

2019-09-01 22:18

怎樣走都安全！人行道拓寬 不用再和機車搶道

2019-09-01 20:27

竹科塞車 重機通勤更風行

2019-09-01 23:44

雲林土地規畫 潮向「四大功能」

2019-09-01 23:31

荷包要顧好！自強隧道區間測速 啟用首日開罰376件

2019-09-02 12:38

嘉義高中校友管樂團 首度移師北港演出

2019-09-01 21:17

台南這裡的房子會致癌不能買？環保局說明法令規定

2019-09-02 17:56

嘉藥坐月子訓練班結訓 母女攜手同行

2019-09-01 23:06

產量過盛！檸檬酸農民苦 竹田鄉辦野餐派對促買氣

2019-09-02 17:29

頭城搶孤裁判不同調？ 冠軍沒了

2019-09-01 23:24

高雄山區揮別豪雨「包月」陰霾 中秋送禮看這裡

2019-09-02 07:37

阿公阿婆都玩的好開心！ 造橋衛生推長照2.0巷弄站

2019-09-02 17:28

台糖同意馬稠後二期園區開發 規畫成立長照產業專區

2019-09-02 10:07

鐵路電氣化 潮州至台東減班

2019-09-01 23:26

機捷方便 沿線定點旅遊熱門

2019-09-01 23:38

高雄情人碼頭野狗群聚橫行 年捉200隻也沒用

2019-09-02 17:12

高市幹線公車增至20條 範圍擴大

2019-09-01 23:29

菜價飆 團膳業想換冷凍蔬菜 遭教部和學校反對

2019-09-01 23:31

獨／北市版「工輔法」？ 關渡農地違建擬柯卸任前緩拆

2019-09-01 19:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top