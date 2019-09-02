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讓南投偏鄉老人送餐更安全 購車經費待助

2019-09-02 19:35中央社 南投縣2日電

南投縣生活重建協會一名女社工騎機車送餐給老人途中摔邊坡，顏面傷害嚴重，協會透過社會企業募集新台幣75萬元買四輪傳動車，讓送餐員更安全，目前仍有缺口。

南投縣生活重建協會一名曹姓女社工日前騎機車送餐給老人，行經國姓鄉乾溝村中西巷下坡疑因路面濕滑摔落邊坡，獲救時滿臉是血，檢查發現顏面骨折，造成曹女身心不小傷害，有長輩得知消息，很不捨地關心說：「沒關係，如果下大雨就不要送餐了。」

但協會人員聽到長輩這樣說，心裡也很難過，因為若下雨不送餐，長輩就沒飯吃；因此，九二一社會企業希望透過大眾力量募集購買一輛小型四輪傳動車，讓送餐志工能安全越過陡峭、狹窄山路送餐，民眾只要購買一箱2500元白玉耳露，就轉捐2500元給生活重建協會。

南投縣生活重建協會理事長邱慶禧今天說，預計募75萬元買一輛日本品牌新款小型四傳車，目前仍有35萬元缺口，募足款項後盼請經銷商優先配售，或轉購同款但年份較新二手車，畢竟志工送餐安全拖延不得。

為賺錢資助協會運作，邱慶禧成立九二一社會企業」，將有機白木耳、白玉耳、黑木耳等在地農產商品化，所得扣除成本後，投入協會各項社會福利工作，及照顧弱勢獨居長輩、脆弱家庭、失能身障者

南投縣副縣長陳正昇今天也到協會拜訪邱慶禧，並到日間照顧中心及社區關懷據點與長輩同樂，也參觀廚房了解送餐流程，由邱慶禧陪同說明。邱慶禧同時提出長照業務執行困難，建議放寬交通接送次數限制、增訂居家服務派案原則、協助滿足長者接送服務需求等。

邱慶禧說，中央補助協會長輩免費搭交通車復健或就醫每月4趟，來回就算2趟，但南投地廣且大眾運輸不發達，長輩搭車需求高，趟數根本不夠用。

陳正昇回應說，將由縣府研議並專案向中央反映，應根據地方需求因地制宜，放寬偏遠地區交通接送服務限制。

社會企業社工身障者

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