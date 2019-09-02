搖滾台中9月7日、8日開唱 重量級樂團一次看個夠

2019-09-02 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



「2019搖滾台中」9月7日、8日在台中圓滿戶外劇場與文心森林公園登場，邀請11個國家、66組樂團演出，首次打造黑膠紀念專輯，收錄「搖滾台中組曲」。

「搖滾台中」9月7日、8日中午12時點到晚上10點在台中市圓滿戶外劇場與文心森林公園登場，66組樂團演出，除了「茄子蛋」、「八三夭」、「董事長樂團」、「麋先生」、「美秀集團」、「BOXING」、「血肉果汁機」等國內知名樂團，更有來自日本的歌手玉木慎吾、韓國的「LiveYubin」、越南「District 105」、泰國「EBOLA」等來自11個國家的知名樂團演出，搭配文創市集、搖滾開跑講座、搖滾英雄親子體驗等有趣的周邊活動。

台中市新聞局今天下午開記者會，「海諾音大樂隊」帶來「搖滾台中組曲」處女秀「LiveYubin」韓國歌手Kim Hyun Sik(김현식)、馬來西亞獨立音樂廠牌「擴音版圖」創辦人麥偉豪、韓國獨立音樂廠牌「Rockin’KOREA」代表Nicky Lee，以及日本經典重金屬樂團「SEX MACHINEGUNS」貝斯手玉木慎吾等人到場力挺。

「老諾樂團」主唱陳信宏表示，今年「搖滾台中」邁入第12年，邀請各國重量級卡司共同表演，可說是音樂祭開跑以來，最具國際性的一次，為彰顯在地性，此次也特別邀請許多台中在地樂團參與演出，感謝市府力挺在地樂團，讓年輕樂團有更多登場機會。

陳信宏說，此次專屬活動的數位專輯，將許多承載台中在地記憶的歌曲收錄其中，創造台中音樂史上很重要的里程碑，藉此將台灣音樂帶向全世界。

「搖滾台中」今年以「承諾」為主題，首次錄製專屬活動的黑膠唱片，並邀請中部在地樂團「農村武裝青年」、「主音樂團」、「海克力斯」、「消波塊」、「白噪音」、「灰色邊緣」等十多組樂團共同打造，收錄其中的「搖滾台中組曲」，更邀請來日本的獨立嘻哈樂團「Genius P.J’s」全新編曲。

副市長楊瓊瓔表示，今年「搖滾台中」不一樣，來自11個國家、66個團體共襄盛舉，「老諾樂團」協助下，活動精彩可期，邀請大家一起到台中「Rock」起來。

新聞局長吳皇昇指出，搖滾台中邁入第12年，在既有基礎上，盼讓「搖滾台中」更具國際視野，並成為人才培育的搖籃，提供更多在地樂團發光發熱的機會。