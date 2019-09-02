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彰化新農業處長邱奕志 從學界進公部門欲推智慧農業

2019-09-02 18:08聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣政府新人事上任！新任農業處長邱奕志是彰化縣長王惠美任內第二位農業處長，今日正式上工。邱奕志是台灣大學農業機械學研究所博士，在宜蘭大學服務多年，曾任宜蘭大學生物機電工程學系教授、宜蘭大學實驗林場長、宜蘭大學農業推廣委員會主任委員以及宜蘭大學學務長等職務，經歷相當豐富。

邱奕志表示，雖然他之前的工作一直都在學界，這次是第一次進入公部門，但是他過去就常跟彰化縣的農業廠商有所接觸，對於彰化縣的農產品狀況也不陌生，他認為彰化縣生產的農特產品像是芭樂、火龍果都相當有名，也很適合外銷，因此他希望能協助農民生產出安全、讓人安心的農產品，同時研擬出一個檢測或認證的辦法，為彰化農產品打造品牌，再尋求管道外銷到海外，讓農民的收入能夠提升。

邱奕志說，王惠美當初找他，就是希望他能推廣彰化縣的農特產品，同時落實王惠美一直在推動的食農教育，讓人們更了解安全食材的重要性，同時也要讓在地有機蔬果食材進入校園，成為營養午餐，達到一周一天有機餐的目標。

邱奕志未來也想嘗試在彰化縣推廣智慧農業，以解決農業目前面臨的缺工問題，同時也希望善用資源，讓農業資源能夠自主循環，生生不息。

新任彰化縣政府農業處處長邱奕志，希望為彰化農產品打造品牌，並推廣食農教育。記者凌...
新任彰化縣政府農業處處長邱奕志，希望為彰化農產品打造品牌，並推廣食農教育。記者凌筠婷／攝影
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