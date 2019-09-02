中市環保局推校園淨化空氣綠牆 今年有9所學校設綠牆
台中市政府環保局推動校園設置淨化空氣綠牆，以垂直綠化方式在牆面上設置各種植物，可經由吸附灰塵提升空氣品質，今年有東光國小、大雅國小及賴厝國小等9所學校響應，獲環保署補助設置經費156萬元，總綠牆設置面積達304平方公尺，陸續在8月底完工，初步評估淨化空氣和降溫成效佳。
環保局指出，環保署106年試辦「校園空氣牆淨化措施」，透過在教室外之走廊槽化台等適當空間設置綠牆，可達到滯塵、吸收空氣汙染物及調節溫度等功效，以降低教室內空氣汙染物濃度，初步設綠牆後結果顯示，平均降低教室內的細懸浮微粒濃度10%、懸浮微粒60%、臭氧30%，還可降低室內溫度約攝氏1.8度，效用很多。
環保局配合中央政策曾在今年5月23日舉辦校園設置空氣綠牆說明會，邀各國民小學參加，爭取環保署補助，今年共有東光國小、大雅國小及賴厝國小等9所學校響應，獲環保署補助設置經費156萬元。
台中市環保局長吳志超說，市府在推動綠化上，慎選適合的植物，並做好澆水施肥等養護工作，淨化空氣與美化環境的效果會更好，環保局為維護市民健康，除了加強查緝不法外，也積極推動各項綠化政策，除了設置空氣品質淨化區、推動空地綠美化及推廣企業工廠植樹，也希望透過「植栽綠化、淨化空氣」的推動，減少生活中的汙染。
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