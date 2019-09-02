中市環保局推校園淨化空氣綠牆 今年有9所學校設綠牆

2019-09-02 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市政府環保局推動校園設置淨化空氣綠牆，以垂直綠化方式在牆面上設置各種植物，可經由吸附灰塵提升空氣品質，今年有東光國小、大雅國小及賴厝國小等9所學校響應，獲環保署補助設置經費156萬元，總綠牆設置面積達304平方公尺，陸續在8月底完工，初步評估淨化空氣和降溫成效佳。

環保局指出，環保署106年試辦「校園空氣牆淨化措施」，透過在教室外之走廊槽化台等適當空間設置綠牆，可達到滯塵、吸收空氣汙染物及調節溫度等功效，以降低教室內空氣汙染物濃度，初步設綠牆後結果顯示，平均降低教室內的細懸浮微粒濃度10%、懸浮微粒60%、臭氧30%，還可降低室內溫度約攝氏1.8度，效用很多。

環保局配合中央政策曾在今年5月23日舉辦校園設置空氣綠牆說明會，邀各國民小學參加，爭取環保署補助，今年共有東光國小、大雅國小及賴厝國小等9所學校響應，獲環保署補助設置經費156萬元。