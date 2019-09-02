日月潭泳渡落幕 200志工清百公斤垃圾

2019-09-02 17:45 中央社 南投縣2日電



萬人泳渡落幕，日月潭國家風景區管理處舉辦聯合淨潭，在商圈街道發現不少「新」的垃圾，另在湖面死角撿出不少「陳年」舊垃圾，約200名志工共清出100公斤垃圾。圖／報系資料照 分享 facebook

萬人泳渡落幕，日月潭國家風景區管理處今天舉辦聯合淨潭，在商圈街道發現不少「新」的垃圾，另在湖面死角撿出不少「陳年」舊垃圾，約200名志工共清出100公斤垃圾。

日月潭國際萬人泳渡昨天圓滿結束，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處結合南投縣政府、雲品溫泉酒店、台灣電力公司、魚池鄉公所、泳渡參加者等11個單位共約200人，今天舉辦「美麗泳駐日月潭」聯合淨潭活動，清出40公斤可回收垃圾、60公斤一般垃圾。

日月潭管理處副處長廖錫標說，永續旅遊受全球重視，日月潭國家風景區享譽國際，管理處身負國內外推展觀光使命，因此，在萬人泳渡活動結束後，進一步思考能為日月潭再做些什麼事，於是在伊達邵碼頭辦理聯合淨潭，還有參加泳客得知，特地多留一天響應。

廖錫標表示，淨潭活動響應環保，不提供塑膠瓶裝水，由雲品溫泉酒店提供義大利頂級進口氣泡水機，讓所有淨潭志工飲用，並在現場準備象徵潭面的「掛軸」，讓志工將想對日月潭說的話以字條留言，後續移到飯店展示，以對住宿旅客傳達環保永續概念。

雲品表示，以「友善環境，永續經營」為目標落實環保，即日起以環保水瓶取代一次性塑膠水瓶，並持續與日管處合作，以實際行動降低日月潭環境衝擊，將守護日月潭信念傳遞給每一名旅客；集團旗下各飯店也規劃未來不主動提供一次性備品，期許有效減少垃圾。

另外，媒體報導，泳渡結束後塞車7小時直到晚間9時。南投縣警察局集集分局發布新聞資料回應，粗估約400輛巴士停放台21甲線臨時路邊停車，約1000輛自小客車停放台21線魚池路段，散場時，水社地區中興停車場設接駁站，載泳客往頭社及魚池方向離開，交通狀況昨天下午4時恢復順暢。