邱奕志接彰縣農業處長 落實食農教育政策

2019-09-02 15:48 中央社 彰化2日電



彰縣府農業處長由國立宜蘭大學生物機電工程學系教授邱奕志接任。記者何烱榮／翻攝 分享 facebook

彰縣府農業處長由國立宜蘭大學生物機電工程學系教授邱奕志接任，邱奕志說，彰化是農業大縣，上任後除落實縣長王惠美食農教育政策外，也會積極行銷彰化農特產，拓展海外市場。

彰化縣政府新任的農業處長邱奕志今天走馬上任，原本擔任國立宜蘭大學生物機電工程學系教授，而邱奕志曾擔任過國立宜蘭大學實驗林場長、國立宜蘭大學農業推廣委員會主任委員以及國立宜蘭大學學務長等職務，這次是應彰化縣長王惠美之邀接下農業處長一職。

邱奕志說，他雖然是桃園人，先前的工作大多是在宜蘭，這次雖是第一次投入公部門，不過在擔任宜蘭大學實驗林場場長等職務時，就跟彰化縣的農業界有接觸，對於彰化縣的農業產業狀況不算是完全陌生。

邱奕志表示，縣長找他時主要是希望能推廣彰化縣的農特產品，同時落實縣長食農教育的政見，像是彰化縣的稻米、花卉以及芭樂等品質都很不錯，他希望能行銷彰化的農產品，同時拓展海外的市場。

邱奕志說，像是彰化的芭樂，含水量少，就很適合作外銷，對於縣長強調的食農教育，要讓彰化縣內的國中小學生吃到在地的有機食材，他上任後也要協助農民生產有機食材，告訴農民所種的農產品是要給自己的小朋友吃的東西，希望藉此推廣達到有機的目標。

邱奕志表示，他的專長在於智慧農業，未來也會在彰化縣嘗試推廣智慧農業，解決未來可能面臨的缺工問題或是提升彰化縣農產品品質，為農民增加收益。