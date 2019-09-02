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蔡其昌爭取1400萬 補強梧棲第二市場耐震系數

2019-09-02 12:48聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市梧棲區第二公有零售市場耐震係數不足，立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位現勘，經濟部專委王秀麗、台中市議員楊典忠、台中市政府經發局市場科專員李政文及草湳社區理事長黃耀原皆共同出席，共獲經費補助1403.2萬元，包括經濟部補助982.2萬元佔70%，台中市政府自籌421萬元佔30%，已進入設計監造皆段，預計明年10底前完工。

蔡其昌表示，梧棲第二公有市場耐震係數不足，他從中央、地方爭取到1400多萬元，這筆預算已經敲定，明年初開始動工，完工後可讓來此消費的民眾更安心，他說未來如何將市場活化、開店率提昇是最重要的議題。

市議員楊典忠說，梧棲第二公有市場開店率不佳，政府公帑不應該浪費，台中市政府應盡速提出活化改善計畫，一定要救活這個市場，讓更多海線居民來此消費，帶動草湳社區商機發展。

梧棲區第二公有零售市場係民國86年興建為地下一層、地上二層之鋼筋混凝土造之建築物，經台中市政府經濟發展局107年就現況之耐震能力評估結果顯示，須辦理本建物之耐震補強，以確保使用者之安全。

現況損壞調查結果，發現建物局部滲水鏽蝕、混凝土裂縫及白華等損壞現象。對於建築物之耐震能力有相當程度影響，台中市政府經濟發展局提報計畫向行政院經濟部申請補助；計畫施作項目包括結構物梁柱系統之耐震補強、配合機電工程和消防工程。

立法院副院長蔡其昌等人，今天會勘梧棲第二市場，爭取經費補強耐震系數。記者游振昇／...
立法院副院長蔡其昌等人，今天會勘梧棲第二市場，爭取經費補強耐震系數。記者游振昇／攝影
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立法院副院長蔡其昌等人，今天會勘梧棲第二市場，爭取經費補強耐震系數。記者游振昇／...
立法院副院長蔡其昌等人，今天會勘梧棲第二市場，爭取經費補強耐震系數。記者游振昇／攝影
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