天候異常 中市農損救助近4億

極端天氣造成農業嚴重災損，台中市初步統計，現金救助達3.9億元。 圖／台中農業局提供 分享 facebook

今年天候異常，台中市政府農業局統計，全市救助金額近4億元。月前，台中市農會代表與官員組團赴日，希望對方協助栽種升級，想不到日方說，日本愈來愈熱，希望台灣農民教他們如種熱帶或亞熱帶農作物。兩地都飽受地球暖化帶來的極端天氣影響。

台中市農業局表示，今年因天氣異常造成農損作物包括高接梨穗、枇杷、水蜜桃、荔枝、龍眼等十餘種，全市受影響農戶有1萬840戶，救助金額達3億9000餘萬元，「幾乎每種水果都受災」。

李姓水果經銷商觀察，今年除了少數水果，其他秋節可以當作禮物的果品太少，不少人轉而買傳統糕餅送禮。

立委江啟臣在台中山城地區舉辦70幾場農民座談會，農民指出，極端天氣包括雨季不穩定，造成結果不易丶裂果。另有農民表示，山城高拔地區原本種溫熱帶水果，但現在改種熱帶作物，很多人沒有技術，陷入困境。

新社菇農說，當地的太空包菌種越來弱，原本一包可採收5到6次，近兩年天氣愈來愈熱影響菇類產量。新社菇類產量居全國第一，菇農希望政府協助。

山城地區農會代表、農業局官員等人7月赴日，研議蕈種升級，希望透過跨國經驗交流與合作找出應對方法。沒想到日本農民向台灣農民代表請教如何在日本因天氣愈來愈熱，也開始研究栽種熱帶或亞熱帶農作。

山城農民表示目前只能做好自主災害應變管理，隨時掌握病蟲害防治。農業局提醒，如有相關問題，可洽台中區農業改良場所等試驗研究單位提供技術輔導，減少災害損失。