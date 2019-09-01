影／扯！草屯午後暴雨 水溝遭堵成湧泉淹住家車泡水

2019-09-01 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣今天午後出現間歇性大雷雨，每次逢豪雨必淹的草屯鎮南埔地區果然又傳出淹水災情，因水深及膝不僅淹進周邊住家，就連停在家門前廣場的車也因水淹太高而泡水，但最令當地居民氣憤的是，淹水禍首疑為遭堵住猶如湧泉的排水溝。

「大雨來，全里就『剉列等』。」住在南埔10多年的李姓居民說，每逢豪雨，家具、車輛全泡湯，傷荷包更因為清理住家耗費無數心力，上次520暴雨才淹得亂七八糟，今天午後豪大雨來得又快又急，淹水速度更快，所以又有住戶遭殃。

而今天又以草屯鎮南埔里中正路254號超商附近，淹水狀況最嚴重，該地區因水淹及膝，水不僅從家門淹進家裡，甚至從廚房排水口湧水出來，還有住戶根本來不及移車，停在住家門埕是的2台車全泡水，民眾直指淹水元兇是家門前水溝。

受害車主說，每次下雨這個水溝的水就會積起來，大多時候都是淹到輪胎邊，今天雨比較大，來不及開出去，水一下子就淹倒車裡面去了，現在想開也沒辦法；其親友也說，根本就是水溝堵塞，回堵下來，只要下強降雨就淹水。