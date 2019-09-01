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一對夫妻、一把琴帶原鄉童逐夢 更催生音樂學校

2019-09-01 17:34聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣仁愛鄉親愛國小教師夫妻檔王子建和陳珮文用小提琴帶學生追逐音樂夢，成立國內首支原住民弦樂團「親愛愛樂」；陳今年更辭去教職在中興新村創設親愛愛樂實驗學校，今正式進駐，並舉辦開學典禮。

「孩子有築夢的權利。」11年前，王、陳兩人均任教於親愛國小時曾問學生，長大後要做什麼？未料，逾半數學生竟說要當砍草工、噴漿工，但有個孩子提到想學小提琴，他們決定助學生圓夢，因此自費買琴教學，也開啟這段音樂逐夢故事。

親愛國小因此有了弦樂團，隨團員增加或畢業，進而成立混齡教學的「親愛愛樂」弦樂團，為全面銜接原鄉學生從國小到大學音樂路，王、陳夫妻倆努力募集經費，更貸款在草屯買了二手屋當宿舍，向當地公所借用台灣演藝坊當練琴場。

但因台灣演藝坊去年驗收重啟，且成功標出而無法借用，幸由立委林靜儀協助進駐中興新村；林表示，兩位老師認為中興新村相當適合營造成音樂場域，積極希望能將音樂帶入，同時考量孩子上課、練琴與住宿的安排，而有創校想法。

雙方經1年多時間討論接洽，終獲文化部補助和國發會支持，親愛愛樂實驗學校今正式進駐舊資策會大樓且並辦理開學典禮，國發會主委陳美伶、資策會地方創生服務處主任徐志浩和立委林靜儀、蔡培慧等人也到場參與；校方表示，目前全校學生17人，僅收國中生，由已辭去教職的陳珮文擔任校長。

南投縣仁愛鄉教師夫妻檔王子建、陳珮文帶原鄉童逐音樂夢，除成立親愛愛樂弦樂團，更在...
南投縣仁愛鄉教師夫妻檔王子建、陳珮文帶原鄉童逐音樂夢，除成立親愛愛樂弦樂團，更在中興新村創設親愛愛樂實驗學校。圖／立委林靜儀服務處提供
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南投縣仁愛鄉親愛國小前任教師陳珮文（左2）今年辭去教職，在中興新村創設親愛愛樂實...
南投縣仁愛鄉親愛國小前任教師陳珮文（左2）今年辭去教職，在中興新村創設親愛愛樂實驗學校且任校長。圖／讀者提供
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親愛愛樂實驗學校今正式進駐中興新村舊資策會大樓，並辦理開學典禮。圖／立委林靜儀服...
親愛愛樂實驗學校今正式進駐中興新村舊資策會大樓，並辦理開學典禮。圖／立委林靜儀服務處提供
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中興新村樂團林靜儀

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