盧秀燕赴歐考察遭質疑 中市府：借鏡國外

2019-09-01 14:43 中央社 台中1日電



台中市長盧秀燕赴歐洲考察，智慧城市規劃為重點，民進黨籍台中市議員林祈烽今天質疑10天就能決定智慧營運中心的定位，市府表示，盼借鏡國外案例，明確發展定位後推動。

台中市長盧秀燕9月2日將率團赴歐洲考察，智慧城市規劃是考察重點之一，市府指出，智慧營運中心不但扮演著台中地景標竿及城市地標，也是聯繫全區各大建築的重要樞紐。

林祈烽表示，水湳經貿園區是台中市未來的大亮點，規劃迄今已10多年，園區的各項工程建設全都牛步化，國際會展中心3月才動工；國際建築大師妹島和世設計的綠美圖，工程興建案6月剛決標；園區最大的建築智慧營運中心卻喊出暫緩執行，原因就是市府還不知要做什麼、怎麼做。

林祈烽質疑，前市長胡志強規劃要蓋台灣塔，前市長林佳龍變更為智慧營運中心，盧秀燕現在還搞不清楚智慧營運中心要做什麼，短短10天的歐洲行，真的就可以決定智慧中心未來的定位和走向嗎。

台中市住宅發展工程處表示，水湳經貿園區的智慧營運中心既有規劃主軸定位相較模糊，未來希望打造成為產業轉型基地，加上鄰近學校，配合新創育成空間，推動天使計畫，孵化未來產業獨角獸。

住宅處表示，目前智慧營運中心為設計階段，市府為使其成為水湳經貿園區指標性建築物，未來將置入台中產業及創客等元素，期提出更適切方案及創新思維。

住宅處指出，智慧營運中心扮演著台中地景標竿及城市地標，也是聯繫全區各大建築的重要樞紐，期望透過國外案例考察，借鏡國外優良創客招商及智慧大樓案例，以明確發展定位後繼續推動。