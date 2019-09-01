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香港機場再現示威集結 民眾將推車封住入口對峙中

謝謝你們！愛心攤位進駐保育院 免費供吃供玩

2019-09-01 14:30聯合報 記者林敬家╱即時報導

中秋節將至，彰化二林喜樂保育院今天結合園遊攤位慶祝，來自中部的愛心業者準備各類美食，讓院生免費品嘗體驗，「于美人偏遠地區弱勢關懷協會」也採購院方需要的生活物資送到院內，知名主持人于美人今天親自到場感謝院方與志工長期的付出。

「于美人偏遠地區弱勢關懷協會」全台跑透透關懷弱勢，深入每個偏鄉角落，今天針對喜樂保育院需求選購民生物資奶粉、尿布、牙刷、牙膏、沐浴巾、刮鬍刀、濕紙巾、洗衣機清潔劑等，提供給喜樂服務對象日常生活使用並減輕機構的負擔。

于美人說，對喜樂阿嬤無私的奉獻很感動，若沒有喜樂和志工，就沒有這些孩子。喜樂院長林玉嫦指出，中秋節並非所有院生都可以回家過節，今年首度在院內舉辦園遊會，教保老師帶著或推著坐輪椅的院生到各攤位取自己的喜歡的美食，快樂幸福洋溢每個人在臉上，這都要感謝眾人集結的愛心。

今天13個攤位包括各類美食炒飯、壽司、飲料、鴨蛋糕、麵包、蛋糕、豆花，雞米花、烤肉、高梁香腸山地門鹽烤豬肉、潮T彩繪、拍拍樂等，業者免費準備約200多名院生所需的分量，還有人貼心將柚子剝皮分裝方便院生品嘗，院生還能自行在衣服上創作專屬自己的衣服，趣味十足。

愛心業者今天到喜樂保育院贊助中秋園遊會。圖／喜樂保育院提供
愛心業者今天到喜樂保育院贊助中秋園遊會。圖／喜樂保育院提供
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愛心業者今天到喜樂保育院贊助中秋園遊會。圖／喜樂保育院提供
愛心業者今天到喜樂保育院贊助中秋園遊會。圖／喜樂保育院提供
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愛心業者今天到喜樂保育院贊助中秋園遊會。圖／喜樂保育院提供
愛心業者今天到喜樂保育院贊助中秋園遊會。圖／喜樂保育院提供
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藝人于美人（右）今天捐贈物資給喜樂保育院。圖／喜樂保育院提供
藝人于美人（右）今天捐贈物資給喜樂保育院。圖／喜樂保育院提供
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中秋節

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