日月潭泳渡1泳客溺水獲救 老馬「游慢了」沒破紀錄

2019-09-01 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



第37屆日月潭國際萬人泳渡活動今天登場，今年吸引36國1772隊共23428人參加，創歷年新高，潭面浮滿人潮，畫面超壯觀；前總統馬英九第7次報名，副總統吳敦義因此在開幕時大讚「勇腳馬」，馬隨後以2小時10分成績完成橫渡。

縣府指出，日月潭泳渡起點仍從朝霧碼頭下水出發，終點在伊達邵碼頭，而今年吸引台、陸泳客外，還有美、英、日、法、南非、加拿大等達1742名外國泳客參與，其中更有118位身障泳士參與挑戰長泳，更挑戰自我。

有別於去年萬人泳渡因山竹颱風影響，水域浮台、水道纜線損毀而延遲2小時下水，今年氣候舒適且艷陽高照，第一批身障組泳士上午6時40分許就開游，一般組於7時許陸續下水，馬、吳則巡往例未泳渡施放魚苗且鳴槍宣告活動展開。

馬今年更第7度參加泳渡，開幕時建議南投縣府這樣的好活動應該春、秋季各辦1次，且開玩笑要大家只能跟著他游，否則比他快以超速論處，比他慢則以妨害交通開罰；吳敦義則大讚馬是「勇腳馬」，並提到泳渡是民國72年從他任內始辦。

而馬英九今年在隨扈陪同下，花了2小時10分才抵達伊達邵碼頭，沒能成功打破去年1小時39分的紀錄，還慢了31分鐘；對此，他幽默的說，因去年有山竹颱風，風大游得快，今年天氣好且泳客很多，泳道擁擠，被踢也踢人就游慢了。