足感心！矽品捐贈彰化低收入戶學生獎學金累計逾400萬

2019-09-01 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



員工數在彰化名列前茅的矽品精密工業股份有限公司，自民國100年起每年都捐贈低收入戶獎學金，迄今已捐贈400多萬元、嘉惠1400多名學子，107學年度下學期低收入戶優秀學生獎學金頒贈儀式，8月31日在彰化市介壽生活藝文館舉行，共77位學生受贈，頒贈金額共29萬2000元，市長林世賢感謝矽品長期關注弱勢戶的善行義舉。

矽品精密工業股份有限公司107學年度下半學期低收入戶優秀學生獎學金的發放儀式，由市長林世賢與矽品公司部經理徐美惠逐一發放，獲頒贈獎學金的低收入優秀學生人數，高中職組部分為24人，共核發8萬2000元；大學大專組部分為53人，共核發21萬元，合計頒發29萬2000元。

獲頒獎學金的學生，高中職組部分，成績76至80分的每人發給2500元、81分至85分的每人發給3500元、86分以上的每人發給4000元；大學大專組部分，成績76分至80分的每人發給3000元、81分至85分的每人發給4000元、86分以上的每人發給4500元。