影／中市訴訟程序法律問題 視訊服務諮詢9月上路

2019-08-31 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市法制局、台中地方法院合作推出「訴訟程序視訊諮詢服務」，9月起在台灣大道市政大樓、北屯區公所、豐原區公所、沙鹿區公所設立服務據點，法制局長李善植表示，未來民眾無須親至法院，就近即可一次諮詢程序及實體法律問題，大幅節省等待及交通時間。

李善植表示，未來市民如遇到法律疑難，可直接至台中市各區公所、市府台灣大道、陽明市政大樓法律諮詢服務處，法律扶助顧問會解答實體法律問題；但若遇到訴訟程序問題，因涉及個資，必須親自前往法院或電話諮詢，即便僅詢問簡易程序事項，卻需耗費相當長的等待及交通時間。

為免民眾奔波，台中市法制局和台中地方法院共同開辦訴訟程序視訊諮詢服務，由輪值律師或服務人員判斷後，可進行訴訟程序視訊諮詢服務，快速、精準地協助市民一次解決程序及實體法律問題。

第一階段從9月起試辦，先在台灣大道市政大樓、北屯區公所、豐原區公所及沙鹿區公所設立服務據點，日後將依據實際服務情形分階段擴充據點，達成29區都有據點的目標。