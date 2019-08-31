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3公里長路歷經3名縣長 員埔路由5尊神明祈福後通車

2019-08-31 20:16聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣台76線埔心交流道經大村鄉，銜接員林市員林大道5段的新闢道路工程，歷經3名縣長才完工，今天通車，縣長王惠美說，新闢道路是北員林、大村、埔心鄉民眾進出台76線東西向快速公路、國道一號的便捷道路，可縮短10至15分鐘，也紓解台76線與台1線交會的功垂橋交通負荷壓力。

今天縣府舉行剪綵通車典禮，特別邀請2013年間向前縣長卓伯源建言，爭取開闢「台76線埔心交流道至員林30米園道北側新闢道路」的建大集團總裁長楊銀明、當時擔任員林市長的張錦昆縣議員，一起見證這項地方交通建設成果。王惠美說，感謝卓伯源推動與規畫這條新闢道路計畫、前縣長魏明谷接續推動，及地方民代的共同努力。

新闢道路命名員埔路，起點在台76線埔心交流道附近的埔新路排水橋，終點在員林市員林大道5段與復興路、惠農路交叉路口，全長約3公里，道路全寬30公尺，左右兩側各配置2個汽車專用道及1個機慢車道。

王惠美說，台76線與台1線交會的功垂橋，每天交通尖峰時段、連續假期是必塞的瓶頸，員埔路新闢道路通車後，對紓解功垂橋的車流壓力有立竿見影的效應；另外，北員林、大村民眾要出入台76線到國道1號，不必再繞經台1 線功垂橋，可由員林大道5段沿員埔路，直接到台76線埔心交通道，可縮短10至15分鐘時間。

新路通車典禮有5位神秘佳賓，就是沿路在地宮廟的觀音佛祖、關聖帝君、池府千歲、玄天上帝、福德正神，王惠美和員林市長游雄、埔心鄉張張乘瑜、柯程枋、陳素月及洪宗熠等立委、多名縣議員和市民代表一起上香、剪綵後，5尊神明鑾轎先遶境祈福後通車。

台76線埔心交流道至員林30米園道北側新闢道路今天通車，命名「員埔路」。記者何烱...
台76線埔心交流道至員林30米園道北側新闢道路今天通車，命名「員埔路」。記者何烱榮／攝影
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台76線埔心交流道至員林30米園道北側新闢道路完工，今天在當地5座廟宇遶境祈福後...
台76線埔心交流道至員林30米園道北側新闢道路完工，今天在當地5座廟宇遶境祈福後通車。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（右4）邀請7年前建言爭取開闢「台76線埔心交流道至員林30米園道...
彰化縣長王惠美（右4）邀請7年前建言爭取開闢「台76線埔心交流道至員林30米園道北側新闢道路」工程的楊銀明（右5）、張錦昆（右3）一起驗收成果。記者何烱榮／攝影
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台76線埔心交流道至員林30米園道北側新闢道路今天通車，命名「員埔路」。記者何烱...
台76線埔心交流道至員林30米園道北側新闢道路今天通車，命名「員埔路」。記者何烱榮／攝影
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