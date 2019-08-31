萌樣百分百！ 台中迷你足球賽小球員踢瘋了

2019-08-31 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市運動局為推廣足球運動，今天和中華民國迷你足球協會一起舉辦「國民小學迷你足球賽」，近60支隊伍、約500名小球員同場較勁，現場小小選手們認真地用著小短腳踢球，賣力在球場上奔跑，活力滿滿，萌樣百分百。

市長盧秀燕表示，足球對孩子身心體魄有幫助，還可訓練團體合作觀念，盼讓足球運動從基層扎根，從小培養孩子運動習慣，讓身體更健康。

運動局長李昱叡說，這次迷你足球賽有「幼兒組」、「國小組」，近60支隊伍、約500名小球員來參加，賽事以遊戲為主、競技為輔，設計安全、趣味性的規則，並著重學習及親子同樂；賽事現場規劃2個有充氣式圍欄的人造草皮球場進行比賽，周邊設有體適能檢測服務及攤位。

李昱叡說，國內足球發展日益蓬勃，台中的基層足球運動相當興盛，成績也傲視全國，今年全國少年盃足球錦標賽上，六年級組、四年級組即分別由協和國小、西屯國小奪冠；賴厝國小、國安國小的男、女足球小將在7月陸續出征瑞典和越南參加國際賽事。

這場「迷你足球賽」在台灣大道市政大樓1樓舉行，市長盧秀燕和小朋友們開心互動，並來段有獎徵答，詢問問題時，許多小朋友更興奮地衝到前面舉手搶著回答問題，氣氛熱鬧。