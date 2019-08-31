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影／最強阿嬤硬卡馬英九 還要特勤幫金雞過爐

2019-08-31 19:39聯合報 記者江良誠╱即時報導

前總統馬英九今天下午到竹山鎮紫南宮參拜土地公人，信徒聽說「小馬哥來了」都圍過來搶著和馬英九合照、握手、打卡，展現高人氣。不過，馬英九致詞時，卻有一名阿嬤硬卡馬英九，擠開維安和人群拿著金雞在香爐過火，還要求特勤人員幫忙「繞一圈」，最強阿嬤發威，連小馬哥也擋不住。

馬英九明天參加日月潭萬人泳渡，今天下午4點特地到竹山鎮紫南宮上香祈福，許多信徒聽說馬英九來了，都在廟埕前等候，搶著和馬英九握手合照，馬英九相當親切，一一和大家打招呼。馬英九和南投縣長林明溱、紫南宮主委莊秋安像土地公上香祈福。

隨後到紫南宮辦公室與紫南宮委員聊天話家常，辦公室旁原本排了人龍申請發財金，但大家看到馬英九在辦公室內，趕緊隔著玻璃窗自拍，還有民眾以馬英九為背景，想辦法讓自己和馬英九同框合照，讓這片窗戶成了熱門拍照地點，一群人圍著窗戶拍完照，立刻上傳臉書打卡，公告親朋好友我和小馬哥在一起。

馬英九人氣超旺，但他在廟埕致詞時，特勤人員將天宮爐前淨空，但一名阿嬤拿著求來的金雞準備「過爐」，應試擠開人牆卡在馬英九面前。因為金雞要繞著天公爐一圈，阿嬤人太矮又因為擁擠，阿嬤還要求一旁的特勤人員「幫我抓一下」，特勤人員只好幫忙捧著金雞，幫阿嬤完成過爐。

馬英九被阿嬤卡位仍相當大方繼續致詞，強調，台灣有很多廟宇有發財金，都沒一家像紫南宮獲得民眾的信賴，每天都人潮不斷，尤其主委莊秋安熱心公益，相信在土地公的保佑下，大家都能賺大錢。

前總統馬英九今天下午到紫南宮參拜，受到信徒熱烈歡迎。記者江良誠／攝影
前總統馬英九今天下午到紫南宮參拜，受到信徒熱烈歡迎。記者江良誠／攝影
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馬英九在紫南宮辦公室和地方人士閒話家常，信徒擠在玻璃窗前和馬英九自拍、打卡。記者...
馬英九在紫南宮辦公室和地方人士閒話家常，信徒擠在玻璃窗前和馬英九自拍、打卡。記者江良誠／攝影
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前總統馬英九今天下午到紫南宮參拜，受到信徒熱烈歡迎。記者江良誠／攝影
前總統馬英九今天下午到紫南宮參拜，受到信徒熱烈歡迎。記者江良誠／攝影
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馬英九在紫南宮致詞，一名阿嬤硬是擠開人牆卡在馬英九前面為金雞過爐。記者江良誠／攝...
馬英九在紫南宮致詞，一名阿嬤硬是擠開人牆卡在馬英九前面為金雞過爐。記者江良誠／攝影
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馬英九紫南宮土地公

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