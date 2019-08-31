「小弟」變成剝皮辣椒 移工聽信前輩自己拿刀片割包皮

2019-08-31 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣員林地區一名28歲越南移工因「小弟」的包皮過長，擔心影響性福，酒後在同鄉「前輩」指導下，他自己拿刀片忍痛把包皮全部割除，結果血流不止，痛得哀哀叫，到醫院掛急診；醫師看到血淋淋的「剝皮辣椒」也嚇了一跳，花2個多小時利用陰囊的包皮，完成拉皮手術，幫移工的小弟穿上「新衣」。

「這是我從醫20多年來第一次看到有人自己拿刀片割包皮，而且是全割，在台灣也可能是首見。」彰化縣員榮醫療體系泌尿科醫師盧令一今天說，7月初，有1名越南移工在多名同鄉的陪伴下，到醫院掛急診，急診醫師看到移工的「小弟弟」包皮竟然整隻都被割除，流血不止，不知如何急救，趕緊通知他會診。

盧令一從未看到這樣的病例，大吃一驚，透過翻譯詢問，越南移工很不好意思地說出內情。這名移工說，他與同鄉在宿舍喝酒聊天，大家談到包皮過長會影響性福的問題，有1名「前輩」表明曾經包皮太長，也很困擾，自己用刀片慢慢割除，效果很好，現在完全沒有問題，根本不用到醫院割。

這名移工說，因前輩強調喝酒後割包皮，只會有一點點疼痛，就在前輩指導下，他自己拿著刀片一小塊小塊慢慢地割除，花1個多小時才把「小弟」的包皮全部割除，沒想到血一直流，也愈來愈痛，擔心會感染造成「小弟」難保，才到醫院急診。

盧令一說，如果拖延太久，手術會很麻煩，必需先清創乾淨才能進行植皮。幸好這名移工沒有拖延太久，可以立刻進行搶救小弟的「皮瓣修補手術」。