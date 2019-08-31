台商回流黃金科技走廊住需求大建商搶進推案

2019-08-31 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中美貿易戰轉單效應帶動台商回流投資台中，中部黃金科技走廊，包括中部科學園區、台中工業區、台中精密機械科技創新園區等3大園區員工數約10萬人，其中又以台中精科開發到第三期，住的需求大增，除了近30家企業蓋員工宅、市府BOT二期勞工宅，建商也搶進鄰近的嶺東特區搶進推案。

台中市經發局說，台中市政府釋出台中精科東側共3.37公頃土地，讓廠商自建員工宅，除了康淳科技等5家業者合建「聯富和慕」員工宅，另有24家企業也分二批自建員工宅，市府也與建商合作BOT推出勞工宅「新業誠家」216戶、「新業宜家」520戶，總計共1683戶，一圓勞工購屋心願。

包括豐邑、麗寶、坤悅等建商看好嶺東特區位處中部科學園區、精密機械園區、台中工業區等3大園區的門戶，加上嶺東科技大學學區，接國道1號五權西路交流道、特3號向上路交通四通八達，紛紛推出二到三房的大樓產品。

豐邑「菁科城」今天在五權西路上的接待會館舉辦公開活動，現場有胖卡餐車、親子遊戲、親子表演、美食攤位等，並且舉辦感恩茶會，吸引人氣。