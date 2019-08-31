中市921路公車9月上路 串連潭子、栗林車站、慈濟就醫

2019-08-31 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市鐵路高架化後新增栗林、頭家厝、松竹、精武、五權等新車站，強化接駁，交通局新闢及調整99、242、246及800路等公車路線行經各新站。9月1日起再新增921路公車行經栗林車站，並串聯潭子聯合辦公大樓及慈濟醫院等站點，未來民眾轉乘台鐵、洽公、就醫將更便利。

交通局長葉昭甫表示，鐵路高架化後台中共有10座高架車站，其中栗林、頭家厝、松竹、精武、五權車站為新增加車站，已陸續新闢調整99路「精武車站-嶺東科技大學」、242路「五權車站-一江橋」、246路「秀泰影城-國軍台中總醫院」及800路「捷運北屯總站-嶺東科技大學」等公車路線行經松竹、精武、五權等車站。

葉昭甫指出，交通局發現栗林車站周遭僅有南、北向公車路線提供接駁，且人口密集的路段卻無公車路線行駛，提升栗林車站周遭接駁服務，規劃921路公車，並於明日起通車營運，提升該區大眾運輸服務水準。

921路公車營運時段從凌晨5時30分至深夜23時，採固定時刻發車，除行經豐原大道六段至八段、大豐路五段，及潭子區民生街、祥和路、嘉豐路及仁愛路等多個目前無公車路線服務的路段，補足豐原、神岡及潭子等地區的大眾運輸缺口，沿線也行經豐原東站、栗林車站、潭子聯合辦公大樓、慈濟醫院及軍功松竹路口等重要站點，並新增17個乘車站點，提供沿線居民通勤、醫療、洽公及鐵路轉乘服務。

因應鐵路高架化完工、捷運綠線後續通車營運，交通局摽表示，近期規劃多條接駁公車路線，今年年底前將有台鐵松竹、太原站及捷運綠線文心森林公園站等聯外新闢路線陸續通車，落實交通任意門政策，便利民眾轉乘。