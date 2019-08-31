關節重建國際學術研討會今邀台韓專家經驗分享

2019-08-31 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中華民國關節重建醫學會今天在亞洲大學舉辦108年度國際學術研討會，邀請台灣、韓國等國際級專家學者，探討髖關節及膝關節的重建方式，並且分享臨床和研究經驗。亞洲大學附屬醫院醫療副院長黃揆洲也分享臨床上以機器人輔助人工關節置換術運用在先天性髖臼發育不全的病人的治療成果。

黃揆洲指出，中華民國關節重建醫學會今年的國際學術研討，以先天性髖關節發育不全症、間質幹細胞於膝關節炎的應用、膝關節手術治療為題，許多患者因未能早期接受治療，長期下來恐造成嚴重關節炎，盼藉由多方交流，嘉惠更多患者，提升醫療照護品質。

中華民國關節重建醫學會針對國內外關節重建相關醫療議題，舉辦年度國際醫療研討會，希望透過國際和台灣醫療專家的交流和分享，提升關節重建治療上的助益，提供患者更優質的醫療服務。今年與會國際級專家學者包括南韓髖關節鏡權威Yoon Chan Ha、南韓三星醫療中心幹細胞及再生醫學權威Chul-Won Ha、台北榮總副院長暨中華民國骨科醫學會理事長陳威明，以及劉華昌，江清泉，林柳池等人。