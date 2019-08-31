台中市新增921路公車 台鐵栗林站轉乘更方便

2019-08-31 15:39 中央社 台中31日電



台中市鐵路高架化後新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等新車站，為強化新車站對外交通，台中市交通局今天表示，明天將新增921路公車行經栗林車站，民眾轉乘更便利。

交通局長葉昭甫表示，鐵路高架化後台中共有10座高架車站，其中栗林、頭家厝、松竹、精武及五權車站為新增加車站，交通局為便利車站周遭地區民眾前往乘車，已陸續新闢調整99路、242路、246路及800路等公車路線行經松竹、精武及五權等車站。

由於栗林車站周遭僅有南、北向公車路線提供接駁，且人口密集的路段卻無公車路線行駛，為提升栗林車站周遭接駁服務，葉昭甫指出，交通局規劃921路公車，並於9月1日起通車營運，提升該區大眾運輸服務水準。

葉昭甫指出，921路公車營運時段從清晨5時30分至深夜11時，採固定時刻發車，除行經豐原大道六段至八段、大豐路五段，及潭子區民生街、祥和路、嘉豐路及仁愛路等多個目前無公車路線服務的路段，補足豐原、神岡及潭子等地區的大眾運輸缺口。

921路公車沿線也行經豐原東站、栗林車站、潭子聯合辦公大樓、慈濟醫院及軍功松竹路口等重要站點，並新增17個乘車站點，提供沿線居民通勤、醫療、洽公及鐵路轉乘服務。

此外，因應鐵路高架化完工及捷運綠線後續通車營運，葉昭甫說，交通局近期規劃多條接駁公車路線已陸續上路，年底前更將有台鐵松竹、太原站及捷運綠線文心森林公園站等聯外新闢路線陸續通車，以落實交通任意門政策，便利民眾轉乘。