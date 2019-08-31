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立委會勘中寮環鄉道路 交通部承諾加速二三期工程審核

2019-08-31 14:02聯合報 記者江良誠╱即時報導

交通部核定中寮投22線連接投26線環鄉道路拓寬改善工程，允補助高達3.3億元。今天上午立法委員蔡培慧會同交通部次長黃玉霖在中寮鄉觀音亭舉行簡報說明，期望逐步貫通南、北中寮環鄉路網，交通路網建設。黃玉霖說，二丶三期計畫縣府若能在9月儘速送件，交通部會加速審查，可望今年底就能通過。

黃玉霖說，前瞻建設中的生活圈道路交通系統建設計畫，就是要有效改善地方的交通問題、也拉近城鄉生活。城鄉計畫必須由縣府提案。蔡培慧委員3月就找黃玉霖溝通，強調生活圈道路交通系統計畫的迫切性，包括像是南中寮跟北中寮的道路要打通，國姓147縣道要拓寬、魚池投61線道路改善以紓緩日月潭的假日車流.。

他說，希望第一期工程在取得用地後盡速動工，未來的第二期、第三期工程陸續銜接投26線，二丶三期計畫就等縣府儘速送件，交通部加速審查，希望今年就能通過，讓南、北中寮打通成為環鄉公路網。並指示第二區養工處協助縣府工務處盡速提案。

蔡培慧表示，第一期工程的長度約2.4公里，原有道路只有6至9米寬，部分路段甚至僅有3、4米，不要說農產運輸不易、平常會車就很困難，中寮是偏遠地區，一旦遇到如此狹隘的路面，要災防救護就更加困難了。

蔡培慧也帶著黃玉霖、公路總局第二區養工處長劉世桐處長等人從清水村走到和興村，感受山區道路的狹窄和蜿蜒的不便。縣議員張永輝說，環鄉道路是中寮人期盼多年的心願，交通部願意打通中寮對外的交通瓶頸，不管是日常交通安全保障、農產運輸還是方便外地遊客到龍鳳瀑布健行踏青的人來說，都是一大福音。

黃玉霖說，這次也通過投147 線4K+625～7K+300的拓寬改善計畫審議，公路總局補助2.6億元，完工後就能讓遊覽車順利通行，對促進觀光發展有很大的幫助。蔡培慧強調，南投境內具有大量自然環境資源與生物棲地，交通部在審議時，務必跟農委會的關鍵物種棲地圖層套疊，避免破壞大自然的環境資源。

立委蔡培慧今天到中寮鄉說明中寮環鄉道路工程，交通部次長黃玉霖承諾會加速二三期工程...
立委蔡培慧今天到中寮鄉說明中寮環鄉道路工程，交通部次長黃玉霖承諾會加速二三期工程審核。圖／立委蔡培慧提供
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立委蔡培慧和交通部次長黃玉霖會勘環鄉路網，也感受山區道路狹窄蜿蜒所造成的不便。圖...
立委蔡培慧和交通部次長黃玉霖會勘環鄉路網，也感受山區道路狹窄蜿蜒所造成的不便。圖／立委蔡培慧提供
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