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台中3家非法旅宿罰不怕 市府強制拆錶斷水電

2019-08-31 13:27聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市非法旅宿多，其中非法旅館「亞士頓休閒館」及日租套房「派寶i放慢」、「N Joy Taichung」，3家皆經中市府觀旅局裁罰2次，並勒令歇業，但仍繼續違規營業，市府強制執行斷水斷電，展現阻絕日租套房及非法旅館經營決心。

觀旅局指出，大里區大峰路的「亞士頓休閒館」是ㄧ家非法汽車旅館，去年1月查獲無旅館業登記證而經營旅館業務，依法裁罰並勒令歇業，今年1月再次前往複查，仍非法營業。西區中美街「N Joy Taichung」及南區忠孝路「派寶i放慢」皆為獨棟透天厝，業者向屋主承租後，違法經營日租套房對外攬客營業，分別依法裁罰及勒令歇業，但該2家日租套房於去年底及今年1月再次查獲仍由同一負責人持續經營。

3家業者無旅館業登記證而經營旅館業務，經勒令歇業，仍無視法令繼續營業，嚴重影響公共安全，近3年內共裁處110萬元罰鍰，業者仍罰不怕。為維護旅宿公共安全及旅客權益，觀旅局近日會同警察局、都發局、經發局、消防局、環保局、自來水公司、台電公司等單位，到現場拆除3家業者電表及水表，予以斷水斷電。

中市日租套房非法旅宿集中於逢甲夜市商圈、一中街商圈、草悟道商圈及火車站附近，統計自今年1月至8月23日止，市府觀旅局已稽查191家次，已查獲185件，已裁罰135件，罰鍰累計1401萬元。

觀旅局長林筱淇表示，非法旅宿未經過建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險，甚至逃漏稅捐等，嚴重影響旅客住宿公共安全。多數非法旅宿業者透過網路平台業者行銷廣告或受理訂房，以低價及便利為由吸引消費者入住，事實上房價並未比合法旅宿業便宜，住宿安全及品質也無保障，因採祕密留言或行動電話聯絡方式聯繫訂房及匯款事宜，再由旅客自行前往或委託第三人帶領前往入住，無實體往來交易憑證及業者負責人姓名等資訊，規避政府查緝，一旦發生緊急意外事件，嚴重危及住宿旅客安全，消費者更是求償無門。

台中非法汽車旅館被市府拆除電錶及水錶，斷水斷電。圖／中市府觀旅局提供
台中非法汽車旅館被市府拆除電錶及水錶，斷水斷電。圖／中市府觀旅局提供
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中市府觀旅局強制執行３家非法旅館及日租套房斷水斷電，展現阻絕日租套房及非法旅館經...
中市府觀旅局強制執行３家非法旅館及日租套房斷水斷電，展現阻絕日租套房及非法旅館經營決心。圖／中市府觀旅局提供
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