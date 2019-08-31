身兼9份家教半工半讀 許至豪獲頒家扶獎助學金

2019-08-31 13:26 中央社 彰化31日電



「當家裡只剩母親一個人賺錢時，我就跟媽媽說自己負擔學費」，就讀政大的許至豪，父親因癌症病逝母親扛起家計，許至豪半工半讀身兼9份家教奮發向上，獲頒彰化家扶獎助學金。

彰化家扶中心今天上午舉辦「2019年上學期家扶獎助學金頒獎典禮」，頒發獎助學金給接受彰化家扶中心扶助的學生，範圍從國小到研究所，包括彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢以及民主進步黨籍立法委員黃秀芳等人先後到場頒發獎助學金，鼓勵他們奮發向上。

彰化家扶中心主任王震光致詞時說，目前接受家扶中心扶助的孩子有3248名，卻只有662名孩子有機會領取獎助學金，每年為了籌募獎助學金，都成為家扶中心沈重負擔，他要感謝社會善心人士對這群孩子的關心。

而在接受表揚的學生中，就讀國立政治大學國際經營與貿易系碩士班的許至豪，父母親都是工人，薪水微薄，許至豪的父親在4年前因癌症過世，家中的經濟重擔落在母親身上，扶養他和弟弟長大。

許至豪說，父母親的薪水很少，從小就知道賺錢不容易，因此後來只有母親1個人在賺錢的時候，他就跟母親說考上清華大學科技管理系後，包括學雜費以及生活費都自己負擔，也因此接了不少的家教工作，曾經身兼9份家教工作，生活除了上課念書就是去當家教，一個禮拜要花10多個小時當家教。

許至豪表示，他教的是國中高中數學以及國中國文，當家教雖然很辛苦，不過為了籌自己的學費以及生活費，就算辛苦也不以為意，未來也希望在碩士班畢業後，投入金融業工作，幫忙分擔母親肩上的重擔。