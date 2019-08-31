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洗刷最髒亂海灘惡名 彰化今天淨海清出2.4噸垃圾

2019-08-31 12:56聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣環境保護局今天上午在鹿港鎮菜市海堤舉辦聯合淨海活動，縣長王惠美帶頭與超過1300多位各鄉鎮市社區民眾共同參與，合力清除了2.4公噸垃圾，王惠美希望可以一步一腳印，逐年減少海洋廢棄物的數量。

彰化縣海岸線可認養淨海(灘)長度約36.9公里，目前已有19個認養單位，107年度共辦理154場淨海(灘)活動，108年1月至6月已辦理67場次，再加上今天這場大型淨海活動，今年清理垃圾約達38噸，非資源垃圾約33噸，成果豐碩。

王惠美說，彰化海岸線有61公里，現在雖然有19個認養單位，但是還有很多地方並沒有認養，這次感謝1300多名志工共同參與淨海活動，希望與大家共同來維護海洋環境，讓大家能夠親近海洋，進而能夠喜歡海洋，也希望大家從平時的生活習慣來做起，少用吸管、塑膠袋、寶特瓶等等，以減少垃圾對海洋的傷害。

王惠美表示，使用塑膠袋很方便，但是長期使用塑膠製品其實對我們的神經系統會造成影響，甚至所產生的毒害物會讓人不孕，希望大家能盡量減少塑膠的使用，讓環境能夠更好，她也呼籲大家多使用環保袋、環保筷、環保碗等等，來減輕垃圾的負擔，盼望大家一起來疼惜這片土地，共同維護這個環境。

王縣長藉由本次活動呼籲民眾在前往海邊及在海上從事相關遊憩、休閒漁業或海撈作業時，能將產生之廢棄物攜回妥善清理，不要任意拋棄，也期望藉由政府公部門的帶動，能號召更多社會大眾對海洋生態的關懷及參與，讓世世代代子孫共同享有豐富海洋資源。

參加淨海活動的還有立法委員柯呈枋、彰化縣議員葉國雄、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈等人。

彰化縣環境保護局今天上午在鹿港鎮菜市海堤舉辦聯合淨海活動，共有超過1300多位各...
彰化縣環境保護局今天上午在鹿港鎮菜市海堤舉辦聯合淨海活動，共有超過1300多位各鄉鎮市社區民眾共同參與，合力清除了2.4公噸垃圾。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣環境保護局今天上午在鹿港鎮菜市海堤舉辦聯合淨海活動，縣長王惠美帶頭與超過1...
彰化縣環境保護局今天上午在鹿港鎮菜市海堤舉辦聯合淨海活動，縣長王惠美帶頭與超過1300多位各鄉鎮市社區民眾共同參與，合力清除了2.4公噸垃圾。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣環境保護局今天上午在鹿港鎮菜市海堤舉辦聯合淨海活動，共有超過1300多位各...
彰化縣環境保護局今天上午在鹿港鎮菜市海堤舉辦聯合淨海活動，共有超過1300多位各鄉鎮市社區民眾共同參與，合力清除了2.4公噸垃圾。照片／彰化縣政府提供
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