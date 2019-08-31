秋冬國旅殺很大 泰雅渡假村兩人同行最低0元

2019-08-31 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣泰雅度假村配合秋冬國旅補助計畫， 9月首先推出南投縣民2人成行平日住宿「免費」好康， 9月1日起至 9月30，周日到周五只要來電預定， 並符合秋冬國旅補助資格，提供身分證明文件審核無誤後，就可免費入住泰雅度假村。每個身分證號限用1次。詳情優惠資訊請洽泰雅度假村049-2461311。

秋冬國旅補助期間，泰雅度假村首推南投縣民2人成行即可享有 0 元入住泰雅度假村森林小木屋，可以體驗森林浴，沉浸在大自然的洗禮，住起來有如在森林之中吸取芬多精相當的享受。住宿期間還欣賞原民歌舞表演、挑戰玻璃天空步道、戲水！玩累了還可以泡湯享受泰雅溫泉，是目前國姓地區唯一取得合法溫泉標章的溫泉，碳酸氫納泉質對皮膚也有滋潤效果，正好一趟親近大自然的樂活之旅。

泰雅度假村園有高達海拔 500公尺的天空步道，體驗踩在透明強化玻璃上俯瞰高空的驚險，還可以欣賞山巒疊翠的美景，還可以參觀泰雅文物館，認識泰雅族故事及歷史文物。