想騎自行車挑戰147公尺高低落差 就來台中大甲鐵砧山

2019-08-31 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市在大甲鐵砧山打造首條挑戰型自行車道，車道長3公里，海拔高度落差147公尺，吸引許多車友來挑戰。圖／中市觀旅局提供 分享 facebook

台中市打造的首條挑戰型自行車道落腳大甲鐵砧山，車道長3公里，從海拔58.5公尺到205.5公尺，高度落差147公尺，提供自行車友挑戰極限，並沿途欣賞鐵砧山風景。鐵砧山雕塑公園昨也整建啟用，未來將增設遊具及觀景平台，打造親子遊憩區。

台中市自行車道總數達83條，總長已超過651公里。為活化大甲鐵砧山，市府去年底花費1200萬元，在海拔236公尺高的大甲鐵砧山 ，打造全市第一條挑戰型自行車道，今年4月完工，車道長3公里，由入口處海拔58.5公尺，到最高點海拔205.5公尺，海拔落差147公尺高，對車友頗具挑戰。

為推廣大甲鐵砧山風景特定區，台中市府去年底同時整建大甲鐵砧山雕塑公園，總經費2400萬元，第一期改善工程今年8月完工，包括雕塑公園整地、排水系統及步道整建，重新規畫公園的空間與基礎設施，昨天啟用。

台中市觀旅局指出，已向交通部觀光局爭取到第二期工程經費3000萬元，將於雕塑公園興建親子共融遊憩區、觀景平台，預計今年12月動工，屆時將提供民眾運動休閒與親子遊樂的場域。