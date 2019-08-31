想騎自行車挑戰147公尺高低落差 就來台中大甲鐵砧山
台中市打造的首條挑戰型自行車道落腳大甲鐵砧山，車道長3公里，從海拔58.5公尺到205.5公尺，高度落差147公尺，提供自行車友挑戰極限，並沿途欣賞鐵砧山風景。鐵砧山雕塑公園昨也整建啟用，未來將增設遊具及觀景平台，打造親子遊憩區。
台中市自行車道總數達83條，總長已超過651公里。為活化大甲鐵砧山，市府去年底花費1200萬元，在海拔236公尺高的大甲鐵砧山 ，打造全市第一條挑戰型自行車道，今年4月完工，車道長3公里，由入口處海拔58.5公尺，到最高點海拔205.5公尺，海拔落差147公尺高，對車友頗具挑戰。
為推廣大甲鐵砧山風景特定區，台中市府去年底同時整建大甲鐵砧山雕塑公園，總經費2400萬元，第一期改善工程今年8月完工，包括雕塑公園整地、排水系統及步道整建，重新規畫公園的空間與基礎設施，昨天啟用。
台中市觀旅局指出，已向交通部觀光局爭取到第二期工程經費3000萬元，將於雕塑公園興建親子共融遊憩區、觀景平台，預計今年12月動工，屆時將提供民眾運動休閒與親子遊樂的場域。
台中市副市長陳子敬表示，大甲鐵砧山充滿歷史文化故事，適合親子休閒及運動觀光，除有自行車道提供車友挑戰極限，也是親子互動的良好遊憩景點，為海線增添亮點，並進一步帶動海線觀光。
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