盧秀燕9月赴英荷考察 交流經濟、低碳城市

2019-08-30 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市長盧秀燕9月2日至11日將率團前往英國及荷蘭進行市政考察，預計拜訪荷蘭烏特勒支市長范贊能、阿梅爾市長維溫德等人，也將前往荷蘭「循環經濟園區」及英國「商務、能源和產業戰略部」等單位，針對永續城市、潔淨能源、循環經濟等領域交流合作，盼打造台中成為低碳城市。

台中市政府表示，盧秀燕此行出國考察已先向行政院、台中市議會正副議長請假。

市府表示，英國針對空氣品質改善，採取優先解決最大汙染源，與台中市政府「先公後私、先大後小」政策不謀而合，此行盧秀燕將拜訪英國「商務、能源和產業戰略部」，交流空品改善對策；也將前往倫敦巴特西發電站，借鏡已退役的發電站再利用計畫。

荷蘭考察部分，盧將前往荷蘭阿姆斯特丹市郊的「循環經濟園區Park 20 20」，全區皆使用可回收建材，並採用容易拆除、回收的建材，打造兼顧機能及永續經營的園區；而台中也以打造低碳城市為目標，雙方將針對永續生態政策探討交流。

盧也會拜會荷蘭阿梅爾市（Almere）市長維溫德（Franc Weerwind），台中花博剛落幕，阿梅爾市即將於2022年舉辦世界園藝博覽會，雙方將交流大型博覽會經驗，並針對永續城市、潔淨能源、循環經濟、經貿投資等領域合作。

此外，盧市長將拜會烏特勒支市（Utrecht），烏特勒支市2017年被聯合國教科文組織列為文學名城，擁有多家劇院及電影院，充滿藝術與文化動能，雙方將針對文化、創新、智慧交通等領域合作。

台中巨蛋已確定在14期重劃區落腳，並已編規畫經費，盧此行也將參訪英國倫敦溫布利球場、荷蘭阿姆斯特丹創新體育場、齊戈體育館3座體育場館，針對體育館設施、營運模式、活動類型、交通接駁等面向交流學習，作為台中巨蛋及運動中心借鏡。