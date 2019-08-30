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中市府與台中地院合作 訴訟程序視訊諮詢將開張

2019-08-30 15:44中央社 台中30日電

台中市政府與台中地方法院今天簽訂合作協議書，雙方合作的訴訟程序視訊諮詢服務，將於9月正式上線，市民如遇到訴訟程序上的問題，可利用視訊諮詢服務快速獲得解答

台中市法制局長李善植與台中地方法院院長江錫麟在市府簽訂「台中市政府與台灣台中地方法院辦理訴訟程序視訊諮詢服務合作協議書」，這項視訊諮詢服務將於9月正式上線。

江錫麟表示，司法院訴訟程序視訊諮詢服務，之前在新北市推動良好，相信與中市府攜手合作下，訴訟程序視訊諮詢服務將能圓滿成功，建立一個新的法律協助管道，為市民排憂解紛，希望民眾遇有訴訟程序上的法律問題，可善加利用鄰近區公所的訴訟程序視訊諮詢服務，讓司法更便民。

李善植指出，市民如遇到法律疑難，可以前往台中市各區公所或市府台灣大道、陽明市政大樓法律諮詢服務處，由市府法律扶助顧問解答法律問題，但服務範圍僅以實體法律問題為限，如市民仍有訴訟程序上的問題，只能前往法院或電話諮詢。

李善植表示，由於案件涉及個資，導致市民只為了詢問簡易程序事項，卻需耗費相當長的等待及交通時間，為使民眾免於奔波，市府與法院共同開辦訴訟程序視訊諮詢服務。

李善植強調，未來市民到市府或區公所法律諮詢處諮詢「實體法律」問題後，如果還有「訴訟程序」上的問題，由現場輪值律師或服務人員判斷後，即可進行訴訟程序視訊諮詢服務，可快速精準協助市民一次解決程序及實體法律問題。

台中市解答

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