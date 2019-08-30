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盧秀燕：中市明年總預算1414.91億元將送議會審查

2019-08-30 11:18聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市今天召開臨時市政會議，提出109年度總預算案並通過，將送市議會審查。這是市長盧秀燕上任後首次自編預算，主計處長蔣建中表示，明年歲出預算總額為1414.91億元，較108年度減少36.07億元，降幅達22.91％。

「重視教育、經濟、社福、交通。」盧秀燕表示，109年是「大建設、大投資年」，強調自己是女性市長，重視幼兒教育補助、老人健保補助、iBike2.0倍增、公車雙十吃到飽、台中巨蛋、捷運綠線延伸等多項亮點政策，歲出預算因此較去年增加168.35億元，舉債卻大幅減少36.07億元。

主計處長蔣建中指出，台中市109年度總預算案編列，歲入預算總額1293.54億元，歲出預算總額1414.91億元。另附屬單位預算案支出規模851.15億元，較108年度增加162.17億元。

盧秀燕說，明年財政預算籌編最大特色「建設更多，舉債更少」，建設增加100多億元，舉債少30多億元，確實落實邁向財政紀律，「建設要更多，舉債要更少」是她的目標。

盧秀燕強調，教育、社福預算歲出增加，這兩項不一定能在短時間看到效果，但國民教育很重要，再窮也不能窮孩子、窮教育。

盧指出，台中市的重大建設都要進入高峰期，今年開工58億元的會展中心、36億元台中綠美圖下月動工、台中巨蛋即將啟動，明年底要完工通車的捷運綠線，以及捷運藍線、橘線啟動都是預算使用高峰期。

盧說，教育、社福之外，交通建設也沒有忽略，捷運綠線將通車，明年元旦起「雙十公車」吃到飽，10公里免費、超過10公里以上最多只收10元，今年交通公車的預算支出22億元，明年30億元，只增加8億元，交通局很努力。

另外，符合區域均衡發展，除原先規劃的5000戶社會住宅外，市府也在需求度高的西屯區，新增一處社會住宅國安段基地，並分3期興辦，第1期將興建500戶，明年預算中也已編列相對應經費。

台中市今天召開臨時市政會議，提出109年度總預算案並通過，將送市議會審查。這是市...
台中市今天召開臨時市政會議，提出109年度總預算案並通過，將送市議會審查。這是市長盧秀燕上任後首次自編預算，主計處長蔣建中表示，明年歲出預算總額為1414.91億元，較108年度減少36.07億元，降幅達22.91％。記者黃仲裕／攝影
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