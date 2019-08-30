日月潭引水道向天圳 微水力發電結合小旅行推觀光

2019-08-30 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



日月潭每年舉辦萬人泳渡，是泳友們夢想之地，此外也全台最大的水力發電廠的離槽水庫，上游水源來自15公里外的武界壩進水口，再經由向天圳灌入日月潭大竹湖，長年水量穩定，台電大觀發電廠最近配合向天圳所在的南投縣魚池鄉東光村申請，安裝微水力發電機，已測試運轉中，副廠長陳世銘說，發電量雖然不大，但可以結合環境教育及社區小旅行，帶動地方的觀光發展。

南投縣魚池鄉東光村的向天圳，是濁水溪上游武界壩的日月潭引水道的其中一段，日月潭引水道全長15公里，大多建在山裡或地下，但700多公尺的向天圳，是唯一沒有加蓋的水道段，是一般民眾一窺武界引水道面貌的最好地點，當地東光村社區居民盼能夠更有效運用天然資源，於是向台電申請裝設微水力發電裝置。

大觀電廠副廠長陳世銘表示，水壩跟電廠間的位差比較大，能夠發出比較大機組的電，而向天圳這種的流速所發的電，則稱做微水力，是為響應水資源再利用觀念而建，經過東光村申請，最近已經完成發電基座及相關設施，目前裝置容量只有1000瓦，發電機組尚在測試安裝階段，下個月便可完成發電試運轉。

魚池鄉公所指出，一般人較少來到東光村旅遊，但向天圳終年穩定的水量，社區居民興起善用這類天然資源的想法，於是主動向台電申請微水力發電裝置，期待未來效能能夠擴大，在整條的水圳上都能夠廣設，將可以結合環境教育及社區小旅行，帶動地方的觀光發展。