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埔里小鎮「人蝶共食」 地方倡復育推蝴蝶餐

2019-08-30 07:42聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮推動蝴蝶生態復育，更興起「與蝴蝶共食」風潮，使用食草、蜜源植物研發「...
南投縣埔里鎮推動蝴蝶生態復育，更興起「與蝴蝶共食」風潮，使用食草、蜜源植物研發「蝴蝶餐」。圖／天泉溫泉飯店提供
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南投縣埔里鎮過去因蝴蝶生態豐富，享「蝶鎮」美譽，後因棲地破壞而式微；但地方近年積極推動蝴蝶生態復育，不僅種「牠們愛吃的」蜜源和食草植物，最近更興起「與蝴蝶共食」風潮，當地觀光業者研發「蝴蝶餐」成埔里特色料理。

埔里鯉魚潭風景區指出，台灣蝴蝶種類逾450種，被稱為「蝴蝶王國」，而埔里只是個小鎮就有約250種，擁全國逾半數蝶種，未料卻因農耕、濫墾等因素讓棲地受損，蝶況大不如前，且各界串聯投入蝴蝶復育，鎮內也廣植食草和蜜源植物，。

當地更興起「與蝴蝶共食」風潮，新故鄉文教基金會表示，自然界的植物，有不少食材是人與蝴蝶可共享，因此曾辦理「與蝶共餐，幸福好滋味—蝴蝶餐創意料理示範暨廚藝競賽」，鼓勵民眾將蝴蝶愛吃的食草或蜜源植物入菜做成「蝴蝶餐」。

新故鄉文教基金會提到，常見的地瓜葉、空心菜、竹子、柳丁、檸檬、柚子、龍眼等，都是蝴蝶家族喜歡的食草；其中，埔里深具地方風味的刺蔥和阿那那〈巴西番荔枝〉，也是蝴蝶鍾情的食物，其中刺蔥就至少吸引11種蝴蝶以它為食。

鯉魚潭天泉溫泉飯店也運用蜜源、食草植物和在地食材研製蝴蝶餐，而將雌紅紫蛺蝶喜歡的馬齒莧做成「馬齒莧田園沙拉」，台灣黑星小灰蝶最愛的馬告做成馬告香腸、馬告過貓，「鬱風拌飯」則以鬱金香粉和「颱風草」棕葉狗尾草所製成。

天泉溫泉飯店業者表示，除將食草及蜜源一起入菜，也特別開發蝴蝶形狀的餐盤，凸顯當地蝴蝶特色做出富含地方創意的蝴蝶定食餐點，埔里鯉魚潭欣賞蝴蝶翩翩的盛況，吃最特別的蝴蝶料理，來一趟特別的蝴蝶之旅。

南投縣埔里鎮推動蝴蝶生態復育，更興起「與蝴蝶共食」風潮，使用食草、蜜源植物研發「...
南投縣埔里鎮推動蝴蝶生態復育，更興起「與蝴蝶共食」風潮，使用食草、蜜源植物研發「蝴蝶餐」。圖／天泉溫泉飯店提供
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南投縣埔里鎮推動蝴蝶生態復育，更興起「與蝴蝶共食」風潮，使用食草、蜜源植物研發「蝴蝶餐」。圖／天泉溫泉飯店提供
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南投縣埔里鎮推動蝴蝶生態復育，更興起「與蝴蝶共食」風潮，使用食草、蜜源植物研發「蝴蝶餐」。圖／天泉溫泉飯店提供
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