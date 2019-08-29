中科二林園區招商中 22家廠商投資558億

2019-08-29 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣政府與中部科學工業園區管理局昨天舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，目前已有22家廠商投資約558億元、面積146公頃，占設廠面積一半，彰化縣長王惠美表示，為了提供廠商更優質的投資環境，縣府也爭取健全周圍路網，期盼有更多的廠商投資設廠。

「中科二林園區投資招商說明會」昨天在彰化市福泰飯店舉行，中部科學工業園區管理局代理局長許茂新與王惠美主持，介紹中科二林投資環境、投資優惠措施及申請入區程序等。

許茂新表示，二林園區共有631公頃，扣除公共用地，廠商設廠用地約340公頃，

目前基礎工程大部分已完成，公共設施主要道路也己建好，目前是採同步開發、同步建廠的方式，初期可提供專業用地200多公頃，所以廠商立即就可進駐。

王惠美表示，中科二林園區可說是全台灣最大的科學園區，智慧精密機械產業在彰化及全國都是非常重要的產業，中科二林園區到目前有22家廠商投資，已有8家廠商進駐，預計未來能提供地方豐碩的工作機會，將創造4750億元產業營業額，期待有更多企業加入。

產業園區最重要的就是交通便利性，王惠美說，除了園區東側60米主要道路等相關設施之外，縣府也規劃東西向台76線延伸到二林、芳苑，將串聯台61線、台19線、國道1號和國道3號，縣府也開始進行有關員林、埔心、溪湖到二林輕軌的可行性評估，交通便利也將有利於未來人才招募。