南投空品惡化拉警報 民眾外出戴口罩做好防範

2019-08-29 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



今天台灣微弱東南風，西半部地區為背風側，大氣擴散較差，南投縣今天凌晨3點，竹山、南投兩處測站空氣品質AQI都超過150，成為紅色對所有族群不健康的程度，南投環保局啟動防制應變，並設置預警二級指揮中心，要求工廠、工程降載減產，防止空氣品質加重惡化。

南投縣環保局表示，南投縣地形三面環山，加上最近氣候不確定性，仍有可能達到橘色提醒等級，提醒民眾採取適當防護措施，敏感族群建議減少戶外活動時間。

因為南投縣三個測站有兩個以上達到紅色警界，南投縣環保局今天8時便啟動防制應變，並設置預警二級指揮中心，即時透過電視、廣播、南投縣政府App、官網及本縣幼兒園、國中小群組等管道通報民眾空品不良資訊；針對縣內汙染源，除通報工廠、餐飲業者、及營建工程落實防制設備效率或自主降載減產，並派員加強稽查違法排放行為，也進行路邊攔檢及目測判煙取締髒車，另派車強化汙染熱區道路洗掃作業，以防止空氣品質加重惡化。