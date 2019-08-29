南投空品惡化拉警報 民眾外出戴口罩做好防範
今天台灣微弱東南風，西半部地區為背風側，大氣擴散較差，南投縣今天凌晨3點，竹山、南投兩處測站空氣品質AQI都超過150，成為紅色對所有族群不健康的程度，南投環保局啟動防制應變，並設置預警二級指揮中心，要求工廠、工程降載減產，防止空氣品質加重惡化。
南投縣環保局表示，南投縣地形三面環山，加上最近氣候不確定性，仍有可能達到橘色提醒等級，提醒民眾採取適當防護措施，敏感族群建議減少戶外活動時間。
因為南投縣三個測站有兩個以上達到紅色警界，南投縣環保局今天8時便啟動防制應變，並設置預警二級指揮中心，即時透過電視、廣播、南投縣政府App、官網及本縣幼兒園、國中小群組等管道通報民眾空品不良資訊；針對縣內汙染源，除通報工廠、餐飲業者、及營建工程落實防制設備效率或自主降載減產，並派員加強稽查違法排放行為，也進行路邊攔檢及目測判煙取締髒車，另派車強化汙染熱區道路洗掃作業，以防止空氣品質加重惡化。
環保局長方信雄說，空氣品質達到100以上橘色提醒等級，對敏感族群就已達到不健康程度，提醒民眾可透過「環境即時通」App、「南投空品資訊」App及環保局官網隨時掌握查詢，建議外出可配戴口罩防護，注意防範；南投環保局亦將持續強化汙染源應變及管制作為，掌握空品變化趨勢，提醒民眾因應。
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