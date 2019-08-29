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富旺董事長林正雄今接任中市不動產公會理事長

2019-08-29 19:11聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市不動產開發商業同業公會總會員數高達600多家建商，今晚舉辦理事長交接典禮，在台中市長盧秀燕監交下，由第十四屆理事長、豐邑建設總經理邱崇喆交接給第十五屆理事長、富旺國際開發董事長林正雄。

台中市長盧秀燕說，未來施政採簡政輕稅，例如台中市宜居建築設計及鼓勵回饋辦法簡政，年底地價稅調整，讓大家有感，打造富市台中、新好生活，讓台中成為宜居城市。

盧秀燕指出，第十四屆理事長邱崇喆在任內率公會會員穩定發展，感謝公會對台中購物節大力支持，還捐出一戶豪宅加持，讓台中購物節在短短6周內，下載APP超過20萬人，消費筆數900萬筆，創造25億元消費金額，與台中一起拚經濟；新任理事長林正雄經驗豐富，創辦房仲公益日，颱風天捐血救人，事業成功並且熱心公益，相信任內定可讓公會發揚光大。

邱崇喆說，感謝三年來理監事支持、督促，也感謝會員參與，新接任理事長林正雄經歷豐富，定可接下重任，將台中市不動產開發商業同業公會會務發揚光大。

林正雄說，感謝邱理事長團隊，以及歷屆理事長團隊對本會的貢獻，他上任後，將加速推動台中建照、使照申請作業、縮短流程與時間，也將推動台中市宜居建築設計及鼓勵回饋辦法，並爭取比照高雄厝，擴大建商包含保存登記等。

林正雄指出，他也將爭取台中市地方持有稅調降，以及中央的房地合一實價課稅退場，建議政府廣納產業界意見，廢除雙重稅。未來大力推動「建築4.0智能宅」、朝「四代宅」邁進，鼓勵建商朝「綠能智慧建築」升級邁進。

台中市不動產開發開發商業同業公會今晚舉辦理事長交接典禮，在台中市長盧秀燕（中）監...
台中市不動產開發開發商業同業公會今晚舉辦理事長交接典禮，在台中市長盧秀燕（中）監交下，第十四屆理事長邱崇喆（左）將印信交接給第十五屆理事長林正雄（右）。記者趙容萱／攝影
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台中市建築盧秀燕

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