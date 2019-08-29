綠衣天使牽線 偏遠美豐國小學生領開學禮物

2019-08-29 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣大城鄉美豐國小在開學前，全校學生今天收到開學禮物，學生獲得色鉛筆等文具用品，這是來自於彰化郵局集結的愛心，郵局今天也進到校舉行「小小理財營」，增加學生理睬觀念，為偏遠學校注入資源。

彰化郵局局長張耀中說，偏鄉學童資源不如都市小學，也因交通不便、資訊不足，資源不夠充裕，學習環境貧瘠，中華郵政今年3月推出兒童保險新商品，保戶只要保該保單，每件即贈與偏鄉學校或弱勢孩童100元等值物品，活動期間彰化郵局共累積3萬8600元，全部購買文具用品，贈送給美豐國小學生。

曾在大城鄉服務的郵差陳韋霖兩年前發現偏鄉長者、新住民及學童獨自在家的狀況，多次自掏腰包買蛋糕、文具送美豐國小弱勢學童，還協助不識中文的外籍人士收寄郵件，送郵件也送溫情，去年底獲得全國模範郵差表揚，即便他現在調到內勤工作，仍牽線讓愛心持續傳到偏鄉。